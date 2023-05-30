Главный фаворит "Ролан Гаррос - 2023" сенсационно вылетел на старте турнира

Российский теннисист, занимающий второе место в мировом рейтинге, Даниил Медведев проиграл в первом круге 23-летнему бразильцу Тьяго Сейботу, сообщает Zakon.kz.

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Как сообщается, Медведев не смог выйти во второй круг, а проиграл он в первом круге "Большого шлема" впервые с "Ролан Гаррос"- 2020.

Бразилец является 172-й ракеткой мира и следующим его соперником станет победитель пары Кентен Алис (Франция) - Гидо Пелья (Аргентина).

Отметим, что на счету у Медведева 20 титулов ATP в карьере. Россиянин в нынешнем сезоне выиграл титулы в Роттердаме, Дохе, Дубае, а также на "Мастерсах" в Майами и Риме.

"Ролан Гаррос" завершится 11 июня. Общий призовой фонд турнира составляет €49,6 млн.

Как сообщали ранее, казахстанский фаворит Александр Бублик также неудачно провел стартовый матч на Открытом чемпионате Франции.

В первом круге казахстанец встретился с итальянцем Джулио Зеппиери. Борьба была напряженной.

Победу одержал итальянец. Встреча завершилась со счетом 0:6, 6:4, 6:4, 3:6, 5:7. Бублик реализовал три брейк-поинта из десяти возможных, совершил двенадцать двойных ошибок и семнадцать раз подал навылет.