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Топовый теннисист сотворил громкую сенсацию на турнире АТР-250 в Швеции

Каспер Рууд сенсационно проиграл во втором круге турнира серии АТР-250 в Бостаде Фото: АТР
Девятая ракетка мира Каспер Рууд сенсационно проиграл во втором круге турнира серии АТР-250 в Бостаде (Швеция). Норвежский теннисист уступил бразильцу Тьяго Монтейро, который занимает 85 место в мировом рейтинге, сообщает Zakon.kz.

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Каспер Рууд потерпел поражение со счетом 3:6, 3:6. Он был посеян на турнире в Швеции под вторым номером.

Матч продолжался 1 час 29 минут. В рамках встречи Рууд выполнил семь подач навылет, допустил две двойные ошибки и не реализовал единственный заработанный брейк-пойнт. На счету Монтейро два эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из шести.

В четвертьфинале соревнований Монтейро сыграет с победителем матча Павел Котов (Россия, 8) – Дуе Айдукович (Хорватия).

В 2023 году на турнире в Бостаде Рууд вышел в финал. В матче за титул он проиграл российскому теннисисту Андрею Рублёву.

Теперь Рууд продолжит выступление в Бостаде в парном разряде в дуэте с легендарным испанским теннисистом Рафаэлем Надалем. Под первым номером в парном разряде посеян тандем Александр Недовесов (Казахстан) / Гонсало Эскобар (Эквадор).

Также на этих состязаниях успешно выступает казахстанский теннисист Тимофей Скатов. В первом круге казахстанец в драматичном матче со счетом 6:7 (7:9), 6:2, 7:6 (7:4) одолел японца Даниэля Таро, занимающего 90-е место в мировом рейтинге. В третьей партии Скатов уступал 3:5, но смог одержать итоговую победу.

Ранее на соревнованиях в Бостаде казахстанский теннисист Денис Евсеев сотворил сенсацию в первом круге одиночного разряда. 

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