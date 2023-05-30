Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Косово отправились еще 700 натовских военных

В Косово отправились еще 700 натовских военных Фото: Twitter/KoSSev/Kosovo Sever portal
Генсек НАТО Столтенберг сообщил что в Косово отправили еще 700 военных, передает Zakon.kz

Как сообщил Столтенберг на совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере миротворческий батальон будет принимать необходимые меры для нормализации и обеспечения безопасности.

Столтенберг также призвал стороны немедленно прекратить насилие.

Как сообщали ранее 29 мая в городе Звечан произошли столкновения протестующих сербов с силами KFOR и косовской полицией. Участники протестов заблокировали косовских спецназовцев в бронированных машинах, офицер миссии НАТО вел переговоры с представителями сербов о разблокировке. Демонстранты отказались освободить косовских полицейских и прекратить протест. Против них применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Как утверждал президент Сербии Александр Вучич, косовские полицейские стреляли в сербов боевыми патронами, три человека получили серьезные ранения. Всего, по его словам, минимум 52 серба.

Читайте также

Путин: Власти Украины провоцируют Москву на зеркальные действия

Раскрыта загадка, почему позеленела вода в главном канале Венеции

Новый скандальный вид спорта появился в Швеции

Евгений Рахимжанов
Косово Сербия
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Обратились к казахстанцам с предупреждением
В ЕНПФ обратились к казахстанцам с предупреждением
Танец дворника умилил казахстанцев
Танец дворника умилил казахстанцев
Кайрат Нуртас был замечен в очередном скандале
Видео с конфликтом Кайрата Нуртаса и блогера Zheka Fatbelly обсуждают в Сети
С 1 июля вкладчики ЕНПФ смогут передавать 50% пенсионных накоплений частным инвесткомпаниям
С 1 июля вкладчики ЕНПФ смогут передавать 50% пенсионных накоплений частным инвесткомпаниям
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления