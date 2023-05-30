В Косово отправились еще 700 натовских военных

Генсек НАТО Столтенберг сообщил что в Косово отправили еще 700 военных, передает Zakon.kz

Как сообщил Столтенберг на совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере миротворческий батальон будет принимать необходимые меры для нормализации и обеспечения безопасности.

Столтенберг также призвал стороны немедленно прекратить насилие.

Как сообщали ранее 29 мая в городе Звечан произошли столкновения протестующих сербов с силами KFOR и косовской полицией. Участники протестов заблокировали косовских спецназовцев в бронированных машинах, офицер миссии НАТО вел переговоры с представителями сербов о разблокировке. Демонстранты отказались освободить косовских полицейских и прекратить протест. Против них применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Как утверждал президент Сербии Александр Вучич, косовские полицейские стреляли в сербов боевыми патронами, три человека получили серьезные ранения. Всего, по его словам, минимум 52 серба.