Елена Рыбакина прокомментировала свой успешный старт на "Ролан Гаррос"

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина на пресс-конференции после успешного старта заявила, что впереи непростая игра, но она будет настраиваться на победу, сообщает Zakon.kz

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По информации ФТК, Елена отметила, что довольна своей сегодняшней игрой, но во втором круге - матч против Носковой.

"Она перспективный игрок тура, с прошлого года Линда начала показывать неплохие результаты. Вы сами видите, что в основной сетке очень много игроков из Чехии и чешская школа всегда была очень сильной, буду настраиваться на победу, но знаю, что будет непростая игра» - сказала на пресс-конференции казахстанка.

Ранее мы сообщали, что в первом круге "Ролан Гаррос" Елена Рыбакина обыграла чешку Бренду Фрухвиртову со счетом 6:4, 6:2. В следующем раунде первая ракетка Казахстана сыграет с еще одной теннисисткой из Чехии Линдой Носковой (50 WTA).