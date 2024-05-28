Елена Рыбакина поделилась эмоциями после успешного старта на "Ролан Гаррос – 2024"

Четвертая ракетка мира Елена Рыбакина поделилась эмоциями после победы в первом круге Открытого чемпионата Франции над бельгийкой Гретье Миннен (85 WTA) со счетом 6:2, 6:3, сообщает Zakon.kz.

Вступайте в клуб победителей – "Бонус-Клуб" от Olimpbet. Выше статус – больше привилегий. Лучшая программа лояльности в беттинге Казахстана.

Казахстанская теннисистка призналась, что сейчас чувствует себя отлично.

"Я скучала по этому турниру и очень рада вернуться и участвовать в соревнованиях. В такую влажную погоду, как сегодня, приходится больше двигаться, приспосабливаться. Но я концентрируюсь на себе и сейчас играю очень хорошо". Елена Рыбакина

Также Елена Рыбакина отметила, что ее главная цель – это победа на турнире "Большого шлема". На послематчевой пресс-конференции наша спортсменка ответила на вопрос, почему пропустила "тысячник" в Риме (Италия).

"Хотела взять небольшой перерыв, поэтому пропустила Рим. Цель – выиграть "Большой шлем". Поэтому я здесь", – приводит слова Рыбакиной пресс-служба Открытого чемпионата Франции.

Ранее был представлен видеообзор победного матча Елены Рыбакиной в первом круге "Ролан Гаррос – 2024".