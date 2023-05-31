Жители Актау построили дорогу у домов своими силами

Жители 35-го микрорайона Актау не дождались обещанной им дороги и построили ее своими силами, сообщает Zakon.kz.

В новые дома ЖК "Сарайшык" местные жители въехали около трех лет назад. Тогда им пообещали провести дорожное полотно к их домам, но до сих пор постройка так и не началась, передает Мangystaumedia.

Там, где местным жителям приходилось ездить назвать дорогой сложно, отмечают горожане. Жильцы нередко сталкиваются с поломками в авто из-за отсутствия асфальта.

"По этой дороге у машины взорвалось колесо, сломалась ходовка. Все это деньги. Подрядная компания, строящая дороги, выиграла конкурс,сообщили в акимате. Теперь мы точно не знаем, выиграли ли они. Эту компанию мы не видели. Поэтому мы им не доверяем". Айымгуль Жанадилова, местная жительница

Жители нашли выход только в собственных силах, устав ждать обещаний несколько лет. Горожане объединились и отремонтировали полотно своими силами: собрали деньги, наняли технику и выровняли дорогу. Однако, отмечают они, такой ремонт не прослужит долго, при первом же дожде дорогу размоет. Здесь необходим асфальт, говорят местные жильцы.

В акимате сообщили, что асфальт проложат. Но только после постройки инженерных сетей.





"Подрядная организация Альянс ЛТД. В том числе она занимается работами по прокладке трубопроводов и благоустройству, то есть строительству дорог. В настоящее время построено 250 квадратных метров водопровода. После того, как эти работы будут полностью завершены, начнутся работы по укладке асфальта". Ануар Туляков, руководитель Актауского городского отдела строительства

Пока не будет проложен водопровод, прокладка асфальта не будет начата, заявили в акимате.

Ранее эксперты Бюро национальной статистики подсчитали, что протяженность автомобильных дорог в Казахстане на 1 января 2023 года составила 94 781 км. Это на 572 км меньше, чем годом ранее.

