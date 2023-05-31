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Ребенок погиб под колесами КамАза в Атырау

Ребенок погиб под колесами КамАза в Атырау Фото: Zakon.kz
Шестилетний мальчик, ехавший на велосипеде, попал под колеса большегруза и скончался на месте, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла 30 мая в 19:20 в одном из микрорайоне Жулдыз-2 города Атырау, сообщили в департаменте полиции Атырауской области, передает KazInform.

Грузовик совершил наезд на ребенка 2017 года рождения, когда тот ехал на велосипеде. Мальчик от полученных травм скончался на месте.

В полиции начали расследование и ведут сбор соответствующих документов, отметили в департаменте полиции региона.

Ранее в Актобе школьница погибла в результате ДТП на пешеходном переходе. Девочку сбил водитель иномарки в тот момент, когда она переходила дорогу.

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Мария Мельникова
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