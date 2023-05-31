Карагандинские школьники выступят в США со своим проектом

Инновационную ветряную станцию представят школьники из Караганды на конкурсе в Штатах, сообщает Zakon.kz.

Команда "JelToqSun" Карагандинской специализированной школы-интерната "Мурагер" выступит со своим проектом ветряной станции на международном чемпионате Massachusetts FIRST LEGO League. Конкурс пройдет в середине июня на базе американского высшего учебного заведения Worcester Polytechnic Insitute, сообщает пресс-служба министерства просвещения.

"Наш инновационный генератор похож на казахскую юрту. Благодаря форме конуса он улавливает ветер со всех сторон. В сельской местности, особенно на севере страны, при сильном ветре старые магистральные сети выходят из строя. И наш проект преобразует это природное явление в полезный механизм. Мы разработали этот проект на основе уже существующего многолопастного ротора. У нас было несколько версий "ветряной мельницы"- квадратные, круглые, все они были экспериментированы. Мы рассчитывали их эффективность, в зависимости от скорости ветра". Санжар Сарсембаев, инженер команды

Ученики завоевали путевку в США на чемпионате по робототехнике Central Asia FIRST LEGO League Championship, проходившем в Астане.

Напомним, что в Уральске прошел конкурс "Я – предприниматель", в котором приняли участие школьники 10 классов из всех школ области. В рамках конкурса школьники Западно-Казахстанской области представили 26 инновационных бизнес-идей.