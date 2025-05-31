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Мир

В США школьник убил всю свою семью, узнав, что он приемный

расстрелял семью, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2025 13:11 Фото: pixabay
В американском штате Алабама 14-летний школьник убил всю свою семью, узнав, что его мать не была ему родной, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Mirror, трагедия произошла еще в сентябре 2019 года в небольшом городке Элкмонт, штат Алабама. 14-летний Мейсон Сиск жил вместе с 38-летним отцом Джоном и 35-летней матерью Мэри. Кроме него супруги воспитывали детей четырех и шести лет, а также 6-месячного малыша.

Сообщается, что Мейсон был прилежным учеником, однако в какой-то момент его поведение изменилось в худшую сторону. По одной из версий, незадолго до трагедии он узнал, что Мэри не была его родной матерью. Она растила Мейсона как кровного сына, а его биологическая мать умерла, когда ему было четыре года.

"2 сентября семья вернулась из отпуска во Флориде. Поздно вечером Мейсон Сиск позвонил в службу 911 и сообщил о стрельбе. Он сказал, что находился в подвале и услышал выстрелы, а потом увидел уезжающую машину. В доме полицейские нашли тела всех пятерых жертв с огнестрельными ранениями головы. Отец и один из братьев были еще живы, но умерли в больнице. Остальные скончались на месте", – пишет издание.

Когда Сиск оказался на допросе, то стал отрицать свою причастность к преступлению. При этом в ходе допроса он постоянно путал детали происшествия. Позже парень сознался в содеянном и даже показал, где выбросил оружие, которое украл во время отпуска во Флориде.

Расследование показало, что Сиск не испытывал раскаяния. Его надзиратель отметил, что он ни разу не упомянул свою семью за все время нахождения под стражей. На следователей и офицеров он производил впечатление холодного и отчужденного подростка. После признания он лишь спокойно извинился за ложь на допросе.

Судебный процесс против Мейсона начался в 2022 году, но вскоре был остановлен, так как ФБР понадобилось время, чтобы разблокировать мобильный телефон Мэри и предоставить доказательства защите. Второй процесс прошел в 2023 году. Несмотря на возраст обвиняемого, суд решил рассматривать дело по правилам для взрослых – из-за масштаба и жестокости преступления.

Суд признал его виновным, и Мейсон Сиск получил пожизненное заключение.

Ранее в Павлодаре упреки старшего брата в нетрудоустроенности младшего закончились поножовщиной и убийством.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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