В США школьник убил всю свою семью, узнав, что он приемный

Как пишет Mirror, трагедия произошла еще в сентябре 2019 года в небольшом городке Элкмонт, штат Алабама. 14-летний Мейсон Сиск жил вместе с 38-летним отцом Джоном и 35-летней матерью Мэри. Кроме него супруги воспитывали детей четырех и шести лет, а также 6-месячного малыша.

Сообщается, что Мейсон был прилежным учеником, однако в какой-то момент его поведение изменилось в худшую сторону. По одной из версий, незадолго до трагедии он узнал, что Мэри не была его родной матерью. Она растила Мейсона как кровного сына, а его биологическая мать умерла, когда ему было четыре года.

Когда Сиск оказался на допросе, то стал отрицать свою причастность к преступлению. При этом в ходе допроса он постоянно путал детали происшествия. Позже парень сознался в содеянном и даже показал, где выбросил оружие, которое украл во время отпуска во Флориде.

Alabama teen Mason Sisk, 18, is sentenced to life in prison for murdering his entire family https://t.co/rytRnFV0yc pic.twitter.com/3OQpGR8E1y