В США школьник убил всю свою семью, узнав, что он приемный

В американском штате Алабама 14-летний школьник убил всю свою семью, узнав, что его мать не была ему родной, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Mirror, трагедия произошла еще в сентябре 2019 года в небольшом городке Элкмонт, штат Алабама. 14-летний Мейсон Сиск жил вместе с 38-летним отцом Джоном и 35-летней матерью Мэри. Кроме него супруги воспитывали детей четырех и шести лет, а также 6-месячного малыша.

Сообщается, что Мейсон был прилежным учеником, однако в какой-то момент его поведение изменилось в худшую сторону. По одной из версий, незадолго до трагедии он узнал, что Мэри не была его родной матерью. Она растила Мейсона как кровного сына, а его биологическая мать умерла, когда ему было четыре года.

"2 сентября семья вернулась из отпуска во Флориде. Поздно вечером Мейсон Сиск позвонил в службу 911 и сообщил о стрельбе. Он сказал, что находился в подвале и услышал выстрелы, а потом увидел уезжающую машину. В доме полицейские нашли тела всех пятерых жертв с огнестрельными ранениями головы. Отец и один из братьев были еще живы, но умерли в больнице. Остальные скончались на месте", – пишет издание.

Когда Сиск оказался на допросе, то стал отрицать свою причастность к преступлению. При этом в ходе допроса он постоянно путал детали происшествия. Позже парень сознался в содеянном и даже показал, где выбросил оружие, которое украл во время отпуска во Флориде.

Alabama teen Mason Sisk, 18, is sentenced to life in prison for murdering his entire family https://t.co/rytRnFV0yc pic.twitter.com/3OQpGR8E1y — Daily Mail US (@Daily_MailUS) September 8, 2023

Расследование показало, что Сиск не испытывал раскаяния. Его надзиратель отметил, что он ни разу не упомянул свою семью за все время нахождения под стражей. На следователей и офицеров он производил впечатление холодного и отчужденного подростка. После признания он лишь спокойно извинился за ложь на допросе.

Судебный процесс против Мейсона начался в 2022 году, но вскоре был остановлен, так как ФБР понадобилось время, чтобы разблокировать мобильный телефон Мэри и предоставить доказательства защите. Второй процесс прошел в 2023 году. Несмотря на возраст обвиняемого, суд решил рассматривать дело по правилам для взрослых – из-за масштаба и жестокости преступления.

Суд признал его виновным, и Мейсон Сиск получил пожизненное заключение.

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