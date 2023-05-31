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Пропавшего неделю назад пастуха в Атырауской области ищут с вертолетом

Пропавшего неделю назад пастуха в Атырауской области ищут с вертолетом Фото: пресс-служба ДЧС Атырауской области
В поискам пропавшего в Жылыойском районе Атырауской области пастуха спасатели подключили вертолет, сообщает Zakon.kz.

37-летнего пастуха, пропавшего близ Кульсары, ищут уже неделю. Как рассказали спасатели, на шестой день поиска к операции было решено подключить вертолет. Об этом сообщили в пресс-служба департамента по ЧС Атырауской области.

"Для увеличения радиуса поиска был задействован вертолет МИ-8 АО "Казавиаспас". На борту находятся 5 членов экипажа, 4 спасателя и родственники". Пресс-служба ДЧС Атырауской области


Напомним, что 24 мая 2023 года в 15:12 поступило сообщение о том, что в 70 километрах от города Кульсары Жылыойского района мужчина, 1986 года рождения, занимающийся выпасом скота, вышел из крестьянского хозяйства и не вернулся.

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