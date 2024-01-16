Пропавший три дня назад пастух чудом спасся в степи Костанайской области

Фото:pixabay

Полицейские и спасатели нашли пастуха, пропавшего три дня назад в морозы в Костанайской области, сообщает Zakon.kz.

"13 января в Аркалыке у местных пастухов пропали лошади, которые ушли в метель в степь. Пастухи отправились на поиски на машине и нашли их в Акмолинской области. Машина застряла в снегу. Один пастух остался охранять лошадей. Он и потерялся", – говорится в сообщении полиции.

Фото: ДП Костанайской области

Отмечается, что в течении трех дней, в суровых погодных условиях группа из 50-ти человек не прекращали поисковые работы. Поискам с воздуха мешала нелетная погода, поэтому мужчину искали пешком и с помощью квадрокоптера. "16 января из Астаны для поиска пропавшего прибыл вертолет. Все ресурсы, включая вертолеты, вездеходы и снегоходы были задействованы для максимального охвата территории. Пропавшего пастуха нашел полицейский вблизи села Восточное. Мужчину с обморожением доставили в больницу Аркалыка", – сообщается в пресс-релизе. Ранее сообщалось, что в Улытауской области нашли пропавших 9 января пастухов.

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