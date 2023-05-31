Жительница Акмолинской области винит руководство школы в своей инвалидности

Работавшая уборщицей в школе села Жалтыр Акмолинской области женщина, пострадала во время ремонта школы, который выполняла с другими работниками учебного заведения. Женщина уверена, в ее инвалидности виновато руководство, которое заставляло выполнять чужую работу, сообщает Zakon.kz.

Кенжегуль Бейсенова прикована к инвалидной коляске после случая на работе. Прошлым летом она и другие работники школы делали ремонт в сельской школе и в один из дней завхоз потребовала установить большую металлоконструкцию, чтобы покрасить третий этаж здания, передает Первый канал Евразия.

"Когда мы начали поднимать его, он начал съезжать, колёса поехали и он упал. Все разбежались, а я не успела. Она, видать, меня зацепила, и я вот так вот как села, у меня ноги онемели, и вот крик, шум, гам". Кенжегуль Бейсенова

После травмы женщина перенесла операцию и долгие период реабилитации. Все это время за пострадавшей матерью ухаживает 15-летняя дочь, которая взяла на себя все домашние обязанности. Кенжегуль утверждает, что не может почти год добиться справедливости, а дело в полиции не движется с места.

"Следствие ведётся. Дело закрывают. Мы возобновляем, они закрывают. Работодатели наняли хороших адвокатов. Деньги, наверное, есть и закрывают дело". Серик Бейсембаев, брат пострадавшей

В полиции отмечают, что дело в работе, сотрудники ведут следственные действия. К тому же, в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области отметили, что "Согласно заключению инспекции труда Акмолинской области, вина работодателя составляет 100%, степень вины работника – 0%".

В администрации школы вину за произошедшее на себя брать не спешат.





"В ремонтных работах ежегодно участвуют работники школы технички. Это происходит по всему Казахстану. Но, я думаю, что после этого случая специальные органы найдут решение этой проблемы. На тот момент у меня был отпуск, вместо меня был завхоз. Приказа, чтобы поднять этот лейтер, не было. Мы не уследили лишь за тем, что Кенжегуль вышла помогать. Мы не уходим от ответственности. Пусть разбирается следствие". Жупар Серикбаев, директор школы

Сама пострадавшая отмечает, что сурового наказания никому не требует. Она лишь просит выплатить ей компенсацию, положенную по закону, которая, возможно, поможет ей пройти лечение и встать на ноги.

Напомним, что 48-летнего жителя Акмолинской области придавило кузовом автомобиля, когда он находился на рабочем месте в одном из крестьянских хозяйств. Мужчину с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу.

