Заблудившихся в степи жительниц Акмолинской области спасли полицейские

Три жительницы села Акколь Акмолинской области в минувшие выходные заблудились в степи во время непогоды. Спасти женщин помогли полицейские, сообщает Zakon.kz.

Непогода обрушилась в минувшие выходные на несколько регионов Казахстана, в том числе и на Акмолинскую область. Из-за сильного ветра, метели и бурана три жительницы села Акколь заблудились во время того, как пасли скот в степи, передает 716kz.

Родственники сельчанок начали поиски пропавших женщин, после того, как они не вернулись во время домой. Результатов самостоятельные поиски не дали, и на помощь пришли полицейские.

Спустя непродолжительное время потерявшихся в непогоде женщин нашли в степи, недалеко от соседнего села. Из-за сильного ветра и метели женщины ушли на 10 км от родного села, но их благополучно вернули домой, сообщили полицейские.

Непогода обрушилась в выходные сразу на несколько регионов Казахстана. Сильный ветер, снег и метель стали причиной сорванных крыш, обрывов линий электропередач в Северо-Казахстанской и Акмолинской областях. Из-за непогоды режим ЧС вводят в Павлодарской и Карагандинской областях.