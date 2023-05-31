Фильм о себе планируют снять участники группы "Ирина Кайратовна"

Участники музыкальной группы "Ирина Кайратовна" рассказали, что приступают к новому проекту, фильме о себе, сообщает Zakon.kz.

Музыканты из популярной команды "Ирина Кайратовна" сообщили фанатам новость: они собираются снять о себе фильм. По словам члена команды Алдияра Жапарханова, режиссером работы будет Куаныш Бейсеков, пишет Bazaar.

"Мы не будем молчать! Кто это сделает, кроме нас?", – прокомментировали событие в коллективе.

Сообщается, что в будущей ленте музыканты поднимут острые социальные вопросы. Такой подход участники коллектива называют своим жизненным подходом.

Пока же "Ирина Кайратовна" работают над сценарием к будущей экранизации.

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