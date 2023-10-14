В Астане перед концертом умер мобилограф группы "Ирина Кайратовна"
Фото: скриншот видео
Участники группы "Ирина Кайратовна" вышли к поклонникам во время концерта и заявили о смерти их мобилографа, сообщает Zakon.kz.
Видео с участниками группы активно распространяется в соцсетях.
Как выяснилось, мобилограф упал перед началом мероприятия и скончался. Концерт отменили.
"Нам очень тяжело в целом говорить об этом. У нас мобилограф упал на сцене недавно, вы видели наверное, он скончался. Поэтому, к сожалению, мы не сможем сегодня перед вами выступить. Спасибо вам огромное, что вы пришли, что вы посмотрели, поддерживаете нас, мы вас безумно любим", – сказал участник группы "Ирина Кайратовна" Азамат Маркленов.
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