В Астане перед концертом умер мобилограф группы "Ирина Кайратовна"

Фото: скриншот видео

Участники группы "Ирина Кайратовна" вышли к поклонникам во время концерта и заявили о смерти их мобилографа, сообщает Zakon.kz.

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