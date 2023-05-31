Приложение для изучения истории разработал учитель из Петропавловска

Педагог городского общеобразовательного IT-лицея №1 города Петропавловска Сергей Никулин разработал приложение для подготовки к СОР и СОЧ по истории, сообщает Zakon.kz.

Мобильное приложение "Тесты по истории Казахстана" для подготовки к СОР, СОЧ, а также экзаменам по предметам "Всемирная история" и "История Казахстана" придумал и разработал педагог-мастер Никулин, передает Петропавловск.news со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.

Приложение включило в себя множество интерактивных заданий, которые помогут закрепить знания по истории в игровой форме. Оно включает 130 тем по истории, отмечает педагог. Вспомнить все разделы можно с помощью более чем четырех тысяч вопросов.

"Одному из моих учеников не давалась история Казахстана, а вот информатику он любил. Тогда я предложил ему совместить два предмета и создать приложение для смартфона, чтобы можно было легко запоминать сложные темы и проверять себя самостоятельно. Эта идея пришлась по душе тысячам школьников и учителей". Сергей Никулин

Учителя в регионе знают как автора методических пособий по подготовке к ЕНТ "4000 ответов по истории Казахстана", "Краткий курс по истории Казахстана", "Школьный курс по истории Казахстана", разработчик дистанционных уроков и собственного сайта "Историк Никулин" и интернет-ресурса "Закрома историка".

Напомним, что ранее в Минпросвещения рассказали об учащемся гимназии №15 Алматы Тимуре Кырбасове, который придумал оригинальное приложение для изучения истории родного края во время движения по улицам и проспектам города.

