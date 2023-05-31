Туриста спасли в горах Туркестанской области

В ночь на 30 мая спасатели Туркестанской области нашли и вывели в безопасное место туриста, отставшего от группы, сообщает Zakon.kz.

Заблудившийся в горах мужчина сам позвонил в службу спасения и рассказал, что отстал от группы и заблудился. Звонок на пульт "112" поступил около 11 часов вечера, сообщает пресс-служба Департамента по ЧС Туркестанской области.

"В 01 часов 00 минут 30 мая спасатели нашли мужчину 1987 года рождения и вывели в безопасное место. В медицинской помощи турист не нуждался". Пресс-служба Туркестанской области

В ведомстве отметили, что в этом году случай стал первым, и предупредили о мерах безопасности, которые следует соблюдать, отправляясь в горы.

Напомним, что ранее в горах Алматы спасатели обнаружили тело пропавшего туриста из Австралии.

