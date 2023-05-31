В Уральске прошел областной форум родителей

"Бақытты балалық шақ – қоғамның жауапкершілігі" – под таким названием в Уральске впервые прошел областной форум родителей, организатором которого выступила Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при акимате ЗКО совместно с Управлением образования области.

В форуме приняли участие государственные служащие, работники образования, представители правоохранительных органов, неправительственных организаций и родители.

"Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться об их здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии, обеспечить им получение основного общего образования, а также защищать права и интересы своих детей. Обязанности по воспитанию детей родители несут до совершеннолетия ребенка. Не секрет, что зачастую родители больше времени вынуждены находиться на работе, а детям порой не хватает их внимания и заботы. Поэтому необходимо вовлекать наших детей, молодежь в различные проекты, а для этого нужно наладить связь между всеми заинтересованными органами и ведомствами. На этом надо акцентировать внимание в работе". Замакима области, председатель Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при акимате ЗКО Бакытжан Нарымбетов

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Работа форума была разбита на три секции по темам "Родители и безопасность детей", "Родители и школа", "Актуальные проблемы и пути сохранения здоровья ребенка", обсуждались вопросы обеспечения безопасности жизни и здоровья детей, охраны материнства и детства, социальной поддержки особенных детей.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Было отмечено, что в настоящее время на территории Уральска наблюдается рост подростковых преступлений, основной причиной которых является недостаточный контроль со стороны родителей, а также неорганизованный досуг детей.

"Если в прошлом году было совершено 30 преступлений с участием несовершеннолетних, то на сегодняшний день в сводке уже 54 факта. Рост преступлений связан с недостатком контроля со стороны родителей, которые порой не знают круг общения своего ребенка, где он проводит свободное время. Дети, чувствуя бесконтрольность, совершают противоправные деяния, либо сами становятся объектами преступлений". Начальник ювенальной полиции Управления полиции Уральска Мадина Куспанова

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

В заключении работы форума была принята резолюция, в которую вошли все предложения заинтересованных органов по поводу проведения дальнейших совместных профилактических мероприятий.