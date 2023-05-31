Казахстанцы стали отказываться от отдыха в Турции из-за цен

В туристических компаниях начинается жаркий сезон, но вот желающих отдохнуть этим летом на побережье Средиземного моря пока немного, сообщает Zakon.kz.

По прогнозам казахстанских туроператоров, путевки в Турцию могут подешеветь из-за турецкой лиры. Как сообщает КТК, она упала до исторического минимума – до уровня 20 лир за доллар.

"В Турции разгоняется инфляция. Растут цены. И наши туристы уже стали отказываться от отдыха на побережье Средиземного моря. Если тенденция сохранится, то турецкие отельеры будут вынуждены снижать цены", – говорят в турагентствах.

Они отмечают, что Казахстанские туристы чаще предпочитают Вьетнам и Арабские Эмираты. Дело в том, что в Турции сейчас разгоняется инфляция, соответственно, и цены растут вверх. Это отпугивает курортников. Повлиять на ситуацию могут турецкие отельеры. Если начнут снижать цены.



"Высокого спроса как такового на Турцию сейчас нет. Все-таки наших туристов останавливали неопределенная ситуация и прошедшие выборы. В среднем сейчас на неделю получается 1300-1500 долларов. В прошлом году можно было за 1100-1200 долларов купить хороший тур. Отели формируют свои цены в лирах, так как у нас международные расчеты через операторов – все идет в долларах. Если цена там опустится, то и, соответственно, все и у нас", рассказал и. о. директора турфирмы Александр Акназаров.

Казахстанский студент, живущий в Турции Нурсултан Куантай рассказал, что цены на товары и услуги в стране постоянно растут.

"В неделю он тратит не меньше 800 лир. Это почти 18 тысяч тенге. Раньше сумма была меньше на 30%", – отметил он.

Также по его словам, среди населения есть недовольство, но паники нет.

"Цены в два раза поднялись. Стало очень дорого все. И все подорожало: продукты, услуги. Что еще? Одежда. Уже мало туристов". Нурсултан Куантай

В целом турецкая лира обновляет рекорды падения уже несколько лет. Сейчас она продолжает пике – за 1 доллар просят чуть больше 20 лир. Эти показатели называют историческим минимумом. Некоторые экономисты ситуацию связывают с тем, что на президентских выборах победу одержал Эрдоган. Его соперника – оппозиционного кандидата – поддерживали многие жители Стамбула и Анкары.

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"Эрдоган часто вмешивается в действия Центрального банка, монетарную политику, это всегда негативно влияет на курс валюты. Инвесторы опасаются, что в политике коренным образом ничего не изменится. И соответственно, дальше будет девальвировать именно турецкая лира. Как это повлияет на Казахстан – существенно не повлияет. Оборот между Турцией и Казахстаном не занимает высокую роль, как с Россией, ЕврАзЭС, Китаем", – рассказал экономист Арман Байганов.

По его словам, значительного влияния на Казахстан ситуация в Турции не оказывает еще по одной причине. Курс лиры к тенге не формируется отдельно, он напрямую привязан к колебанию курса доллара.

Впрочем, кто-то из экономистов считает, что турецкая валюта еще может укрепиться. Все будет зависеть от того, каким политическим курсом дальше поведет страну переизбранный президентом Эрдоган.

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