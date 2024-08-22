Горящие путевки: как не упустить шанс отдохнуть недорого

Под занавес жаркого сезона некоторые казахстанцы начинают осознавать, что не успели отдохнуть, и отправляются в отпуск. Как поймать за хвост лето и еще понежиться в теплых лучах солнца на морском побережье – в материале Zakon.kz.

Не следует расстраиваться, что в ежедневной суете и многозадачности упустили долгожданную пору и не успели полноценно отдохнуть. Есть еще возможность насладиться релаксом на лазурном берегу в компании близких.

Zakon.kz узнал, куда можно улететь на отдых, если в короткие сроки решили как можно скорее оказаться в жарких странах и не разориться. Как рассказал представитель алматинской туристической компании, лидирующими странами, готовыми обеспечить вас комфортным и недорогим отдыхом в конце лета и в начале осени, сейчас можно назвать:

Турцию, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Вьетнам и Хайнань.

Что может быть лучше спокойного пляжного отдыха после активных трудовых месяцев в самый пик комфортного сезона? И именно вышеуказанные направления – беспроигрышный вариант для долгожданного отпуска.

Итак, чтобы успеть вылететь до начала интенсивного учебного процесса, к примеру, до 5 сентября, рассмотрим безвизовые направления путешествий.

Турция

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Самое известное место для комфортного и беззаботного отдыха идет по цене от 770 тыс. тенге на двоих по системе все включено. Это неделя отдыха в не очень дорогих пятизвездочных отелях, но с вполне хорошими условиями, трехразовой системой питания и выгодным расположением.

Если рассматривать турецкие отели уровнем повыше, то стоимость отдыха будет увеличиваться.

Египет

Отдых в щедро одаренной природой подводного мира и историей стране в Северо-Восточной Африке выйдет от 660 тыс. тенге на двоих. За эти деньги можно неделю нежиться на пляже и заняться дайвингом по системе "Все включено".

При выборе отелей лучше ориентироваться на расположение гостиничных комплексов, выбирая безветренные бухты.

ОАЭ

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Эмираты на двоих взрослых за неделю отдыха будут стоить от 740 тыс. тенге. Если рассматривать городские отели с включенным в тур завтраком, где до пляжа нужно будет немного пройти, есть предложения уже по заметно низкой цене – от 470 тыс. тенге.

Вьетнам

По азиатским направлениям хорошая погода во Вьетнаме – отдых будет стоить от 630 тыс. тенге за двоих человек. На эту сумму возможно отдохнуть 8-10 ночей, но с системой питания полупансион "half board" включен только завтрак.

Фото: pexels

Остров Хайнань

Отличный вариант – рассмотреть отдых на острове Хайнань. Туры на юго-восток Китая из Алматы доступны в любое время года.

"Сейчас путевки по этому направлению "очень горячие": на двоих отдых на море обойдется всего в 370 тыс. тенге на 7 ночей, только с завтраком", – отмечает специалист.

Считается, что сейчас в самой южной провинции Китая не сезон для отдыха. На море возможны большие волны, на пляжах чаще обычного вывешивают красный флаг и накрапывают дожди. Но многие любители тропического климата, лазурного моря и густых лесов этого края не отказываются от "вкусной" цены и с удовольствием проводят там свой отпуск.

Бархатный сезон

Если все эти направления рассматривать в сентябре, непринципиально, в первой или во второй половине месяца, то цены будут значительно ниже. Стабильной по стоимости в первый месяц осени остается только Турция. Она держит высокую стоимость.

Фото: pexels

По словам специалистов, чтобы ориентироваться в турах во время поиска выгодной цены, нужно понимать, как формируется цена "горящих путевок". Чаще всего отели сохраняют свою стоимость на проживание, а дешевле делает путевку перелет на курорт.

За один-два дня до вылета, когда на рейс остается очень мало мест, буквально два-три, билет выгодно дешевеет.

"Чтобы выгодно купить "Горящий тур", необходимо хотя бы совершенно четко знать, в каком отеле вы хотели бы остановиться. Так как такие туры достаточно быстро раскупаются и совсем не будет времени кропотливо подбирать место отдыха", – отметила специалист туркомпании.

Ранее Zakon.kz разбирался, как быстрее и дешевле казахстанцам добраться до пляжей Алакольского побережья.