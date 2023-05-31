Как бросить курить: памятка от врача

Избавиться от никотиновой зависимости непросто, но можно. Главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина рассказала, как можно побороть вредную привычку, сообщает Zakon.kz.

Специалист уточняет, что курение – главный фактор риска развития болезней.

Во Всемирный день без табака, который отмечается 31 мая, Драпкина заявляет, что перестать курить – это волевой поступок, требующий больших усилий и работы прежде всего от самого курильщика.

Врач добавляет, что несмотря на существование эффективных методов, курильщику самому нужно сделать первый шаг: захотеть.

"За вас этого никто не сделает".

Также, по ее словам, очень важен положительный настрой.

Необходимо стремиться к успеху и думать только о преимуществах отказа от курения.

"Важно понимать причины, почему вам нужно бросить курить (здоровье, семья, дети, расходы или просто надоело быть зависимым). Составьте список, зачитывайте его каждый день, особенно когда больше всего хочется курить". Оксана Драпкина

Еще один важный пункт: не зацикливайтесь на прежних неудачах.

"Постарайтесь понять, что тогда пошло не так и не повторять ошибок. Можно завести дневник, записывать каждую выкуренную сигарету. Перед каждой сигаретой подумайте: нужна ли она прямо сейчас?"

Кроме того, как говорится в публикации "АиФ", постарайтесь предвидеть, что может спровоцировать курение, и заранее продумать, как этого избежать.

Завершая советы, специалист отмечает, что если самостоятельно не получается бросить курить, можно и нужно обратиться за помощью к врачу.

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