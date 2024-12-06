Врач перечислила первые признаки рака, которые нельзя игнорировать

Директор НМИЦ терапии и профилактической медицины, академик РАН Оксана Драпкина рассказала о ключевых симптомах рака, которые могут указывать на заболевание на ранней стадии, сообщает Zakon.kz.

В беседе с изданием "Доктор Питер" она подчеркнула, что симптомы зависят от типа и локализации опухоли, однако выделила несколько общих признаков.

Одним из сигналов о возможном онкологическом заболевании может быть необъяснимая потеря веса. Врач рекомендует обращаться к специалисту, если человек без изменения рациона или физической активности потерял более пяти процентов массы тела.

Другие возможные симптомы включают постоянную усталость, не проходящую после отдыха, упорный кашель без признаков ОРВИ, трудности с глотанием, хроническую боль, не связанную с травмами или ушибами, а также увеличение лимфоузлов.

Особое внимание следует обратить на изменения внешнего вида родинок, появление новых кожных образований, а также нарушения в работе ЖКТ и мочевыделительной системы: изжогу, запоры, диарею, частые или болезненные позывы к мочеиспусканию, кровь в моче или стуле, вагинальные кровотечения вне цикла у женщин.

Драпкина подчеркнула, что наличие одного или нескольких из этих признаков не обязательно свидетельствует о раке, однако является важным поводом для обращения к врачу. Раннее выявление онкологических заболеваний значительно увеличивает шансы на успешное лечение.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее советами по безопасному похудению к Новому году поделилась эндокринолог. Ознакомиться с ними вы можете здесь.