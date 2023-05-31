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Президент КФФ встретился с руководством клуба "Хан-Тенгри"

Президент КФФ встретился с руководством клуба "Хан-Тенгри" Фото: ФК Хан-Тенгри
Президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов встретился с руководством "Хан-Тенгри" и ознакомился со строительством домашнего стадиона алматинского клуба, сообщает Zakon.kz.

Окончание ремонтных работ запланировано на конец лета 2023 года. В планах алматинцев использовать искусственный газон последнего поколения, который по качеству является №1 в Азии и №3 в Европе.

На встрече также были обсуждены вопросы экономической эффективности и управления затратами.

Глава КФФ и "Хан-Тенгри" сошлись во мнении, что главной целью должен стать переход с государственного на частное финансирование клубов. В таком случае, удастся направить бюджетные средства на социально важные объекты инфраструктуры: детские сады, школы, больницы.

"В качестве примера приведен европейский опыт, где футбол превратился в самоокупаемый и прибыльный бизнес. Для здорового функционирования клубы обязаны жить по средствам: сколько заработал – столько и потратил. Такая модель полностью искоренит любую возможность для коррупции", – говорится в сообщении. 

В "Хан-Тенгри" отметили, что в последнее время явно заметен прогресс в казахстанском футболе.

При содействии КФФ разработан план по строительству стадионов в 20 городах страны, запущены образовательные программы для футбольных менеджеров, а также бурно развивается юношеская лига.

В клубе заверили, что полностью поддерживают стратегию федерации.

"Хан-Тенгри" – частный футбольный клуб из Алматы. Команда заявилась в профессиональный чемпионат в 2022 году и сразу выиграла Вторую лигу. В этом сезоне клуб борется за путевку в элитный дивизион – Премьер-лигу.

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