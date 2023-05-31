Сотрудница "АлматыЭнергоСбыта" присваивала деньги жителей трех сел в Алматинской области

Сотрудница энергоснабжающей компании на протяжении четырех лет присваивала деньги жителей трех сел в Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

По информации Агентства по финансовому мониторингу, она с 2019 по 2022 год, не имея на то полномочий, принимала оплату за потребленную электроэнергию от жителей с. Караой, с. Куат и с. Отеген батыр, выдавая им подложные квитанции об оплате, присваивала полученные деньги и тратила их на собственные нужды.





"Для сокрытия своих преступных действий она вносила недостоверные сведения в базу данных, используя логины и пароли своих коллег", – говорится в сообщении.

В ходе досудебного расследования Департаментом АФМ по Алматинской области приняты меры по недопущению отключения более 150 жителей указанных сел от энергоснабжения, а также возмещению ущерба в сумме почти 16 млн тенге.

Инженера по работе с физическими лицами ТОО "АлматыЭнергоСбыт" признали виновной в совершении мошенничества и осудили к пяти годам лишения свободы.

Ранее в Алматы задержали предполагаемого организатора финансовой пирамиды.