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Сотрудница "АлматыЭнергоСбыта" присваивала деньги жителей трех сел в Алматинской области

Сотрудница "АлматыЭнергоСбыт" присваивала деньги жителей трех сел в Алматинской области Фото: Zakon.kz
Сотрудница энергоснабжающей компании на протяжении четырех лет присваивала деньги жителей трех сел в Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

По информации Агентства по финансовому мониторингу, она с 2019 по 2022 год, не имея на то полномочий, принимала оплату за потребленную электроэнергию от жителей с. Караой, с. Куат и с. Отеген батыр, выдавая им подложные квитанции об оплате, присваивала полученные деньги и тратила их на собственные нужды.


"Для сокрытия своих преступных действий она вносила недостоверные сведения в базу данных, используя логины и пароли своих коллег", – говорится в сообщении. 

В ходе досудебного расследования Департаментом АФМ по Алматинской области приняты меры по недопущению отключения более 150 жителей указанных сел от энергоснабжения, а также возмещению ущерба в сумме почти 16 млн тенге.

Инженера по работе с физическими лицами ТОО "АлматыЭнергоСбыт" признали виновной в совершении мошенничества и осудили к пяти годам лишения свободы.

Ранее в Алматы задержали предполагаемого организатора финансовой пирамиды. 

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