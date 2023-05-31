Звездопад на "Ролан Гаррос": 22 сеяных игрока зачехлили ракетки уже на старте

После завершения игр первого круга одиночного разряда на Открытом чемпионате Франции основная сетка недосчиталась 22-х топовых теннисистов, от которых ждали высоких результатов, сообщает Zakon.kz.

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Главным героем стартового раунда французского первенства стал 23-летний бразилец Тьяго Уайлд, который занимает 172-е место в рейтинге АТР. Он сумел сломить сопротивление главного фаворита данных соревнований и победителя недавнего римского "Мастера" россиянина Даниила Медведева.

Встреча продолжалась более четырех часов и завершилась успехом южноамериканца – 6:7, 7:6, 6:2, 3:6, 4:6.



Помимо Медведева в мужской сетке борьбу прекратили известные теннисисты, такие как Феликс Оже-Алисим (10-й номер посева), Даниэль Эванс (20), Жан-Леннар Штруф (21), Ботик ван де Зандшульп (25), Бен Шелтон (30), Миомир Кечманович (31) и Бернабе Запата Мираллес (32).





Что касается женской части французских соревнований, то тут болельщики разочарованы выступлением своих любимых теннисисток, а их оказалось немало.

В списке проигравших игроков недавние соперницы нашей Елены Рыбакиной. Это Ангелина Калинина (25), Виктория Азаренко (18), Белинда Бенчич (12), Петра Квитова (10), Барбора Крейчекова (13), Шелби Роджерс (32), Мария Бузкова (31), Сорана Кирстя (30), Марта Тревизан (26), Вероника Кудерметова (11), Мария Саккари (5), Магда Линетт (21), Шуай Жанг (29) и Каролина Плишкова (16).





Фото: Instagram/skatov_timofey

Среди огорченных фанатов тенниса есть и казахстанская армия любителей, которые переживали за своих любимцев. Если поражение Александра Бублика 129-му номеру ATP итальянцу Джулио Дзеппери было сюрпризом, то поединок Тимофея Скатова с титулованным болгарином Григором Димитровым можно было предсказать. Уроженец Петропавловска уступил 30-му сеяному "Ролан Гаррос-2023" в трех сетах – 0:6, 3:6, 2:6. Также прекратил борьбу в парных состязаниях наш Андрей Голубев.