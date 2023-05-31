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Законодательство РК

Алтай Али назначен главой Комитета транспорта

Алтай Али назначен председателем Комитета транспорта МИИР РК Фото: primeminister.kz
Алтай Али назначен на должность председателя Комитета транспорта МИИР РК, сообщает Zakon.kz.

Алтай Али родился в 1985 году в Жамбылской области.

Окончил Казахский национальный педагогический университет имени Абая.

Трудовую деятельность начал в 2005 году работником центра коммуникаций в гостинице "Рахат Палас Отель".

2010-2011 гг. – менеджер департамента субсидирования АО "Фонд развития предпринимательства "Даму".

2014-2015 гг. – главный специалист Астанинского городского суда.

2015-2018 гг. – работал в структуре Канцелярии премьер-министра РК.

В 2018 году был руководителем Аппарата акима; советником акима Шымкента.

2018-2019 гг. – заместитель руководителя Аппарата – заведующий секретариатом акима Шымкента.

2019-2020 гг. – руководитель Управления энергетики и коммунального хозяйства Шымкента.

С февраля 2021 года по настоящее время являлся заместителем председателя Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Ранее стало известно, что Азамат Панбаев назначен главой Комитета индустриального развития МИИР РК. 

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