Алтай Али назначен главой Комитета транспорта

Алтай Али назначен на должность председателя Комитета транспорта МИИР РК, сообщает Zakon.kz.

Алтай Али родился в 1985 году в Жамбылской области.

Окончил Казахский национальный педагогический университет имени Абая.

Трудовую деятельность начал в 2005 году работником центра коммуникаций в гостинице "Рахат Палас Отель".

2010-2011 гг. – менеджер департамента субсидирования АО "Фонд развития предпринимательства "Даму".

2014-2015 гг. – главный специалист Астанинского городского суда.

2015-2018 гг. – работал в структуре Канцелярии премьер-министра РК.

В 2018 году был руководителем Аппарата акима; советником акима Шымкента.

2018-2019 гг. – заместитель руководителя Аппарата – заведующий секретариатом акима Шымкента.

2019-2020 гг. – руководитель Управления энергетики и коммунального хозяйства Шымкента.

С февраля 2021 года по настоящее время являлся заместителем председателя Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Ранее стало известно, что Азамат Панбаев назначен главой Комитета индустриального развития МИИР РК.