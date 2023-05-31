Алтай Али назначен главой Комитета транспорта
Алтай Али родился в 1985 году в Жамбылской области.
Окончил Казахский национальный педагогический университет имени Абая.
Трудовую деятельность начал в 2005 году работником центра коммуникаций в гостинице "Рахат Палас Отель".
2010-2011 гг. – менеджер департамента субсидирования АО "Фонд развития предпринимательства "Даму".
2014-2015 гг. – главный специалист Астанинского городского суда.
2015-2018 гг. – работал в структуре Канцелярии премьер-министра РК.
В 2018 году был руководителем Аппарата акима; советником акима Шымкента.
2018-2019 гг. – заместитель руководителя Аппарата – заведующий секретариатом акима Шымкента.
2019-2020 гг. – руководитель Управления энергетики и коммунального хозяйства Шымкента.
С февраля 2021 года по настоящее время являлся заместителем председателя Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.
Ранее стало известно, что Азамат Панбаев назначен главой Комитета индустриального развития МИИР РК.