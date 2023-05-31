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В Алматы почтили память жертв политических репрессий и голодомора

цветы, памятник, репрессии Фото: Zakon.kz
Церемония прошла в сквере Карагайлы. В ней участвовали общественные деятели, родные и близкие репрессированных, представители молодежных организаций, сообщает Zakon.kz

День памяти жертв политических репрессий и голодомора отмечается в Казахстане с 1997 года. От репрессий пострадали видные деятели науки и культуры Казахстана – Ахмет Байтурсынов, Алихан Бокейханов, Мыржакып Дулатов, Мухамеджан Тынышпаев, Магжан Жумабаев, Сакен Сейфуллин и многие другие.

памятник, голодомор, цветы

Фото: Zakon.kz

Участники собрания почтили память репрессированных минутой молчания и возложили цветы к мемориалу. Собравшиеся отметили, как важно сегодня не забывать о трагических страницах истории, знать и помнить, какая цена была заплачена за свободу и независимость Казахстана.

голодомор, паметник, цветы

Фото: Zakon.kz

После того, как Наиб имам Центральной мечети города Алматы Бауыржан Көптілеуов прочитал суры Корана, перед собравшимися выступили председатель Союза писателей Мереке Құлкенова, президент Фонда Султанбека Кожанова Мукан Абдираман, член Республиканской комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий Георгий Кан.

"Те страшные годы нельзя забывать. Тогда на земли Казахстана без средств к существованию были высланы тысячи людей. И казахи не просто помогли этим людям выжить. Они дали пищу, кров и тепло. Об этом нужно всегда помнить и передавать следующим поколениям", – сказал Георгий Кан.
голодомор, памятник, цветы

Фото: Zakon.kz

На мероприятии также присутствовал аким Алматы Ерболат Досаев.

аким, возложение, цветов, памятник

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

По разным данным, жертвами массового голода в начале 30-х годов прошлого века стали около 3 млн казахстанцев, репрессиям подверглись более 100 тыс. человек, свыше 25 тыс. были расстреляны.

аким Алматы, церемония, возложения цветов

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

В эти дни в городе проходят различные памятные мероприятия, в том числе конференции, историко-просветительские лекции, театрализованные представления, фото и книжные выставки в городских библиотеках, встречи молодежи с представителями интеллигенции.

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