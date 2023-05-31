В Казахстане рассматривают отмену уголовной ответственности за оскорбление Назарбаева
Фото: nazarbayev.kz
Депутаты Мажилиса Парламента Казахстана рассматривают проект закона, который исключает статью, предусматривающую уголовную ответственность за публичное оскорбление чести и достоинства первого президента РК Нурсултана Назарбаева, сообщает Zakon.kz.
Об этом рассказали в пресс-службе Министерства юстиции РК:
"В рамках инициированного депутатами Парламента РК законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов" из Уголовного кодекса планируется исключить статьи 373 и 374, предусматривающие уголовную ответственность за публичное оскорбление и иное посягательство на честь и достоинство первого президента (в также осквернение его изображений, воспрепятствование его законной деятельности), нарушение гарантий неприкосновенности первого президента".
Как уточнили в ведомстве, в настоящее время законопроект находится на рассмотрении в Мажилисе.
Обновлено в 12:24
Председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента РК Снежанна Имашева подтвердила, что "такие поправки в рамках сопутствующего законопроекта к закону о возврате активов есть":
"Есть нормы, которые исключают уголовную ответственность. Но это в рамках той поправки, которую приняли в Конституцию, о том, что исключаются его полномочия. В связи с этим эти поправки уже не имеют силу. В Уголовном кодексе эти статьи уже не нужны, в них нет необходимости, поскольку самого статуса "Елбасы" уже не существует. Поэтому и уголовная ответственность уже не нужна и не применяется".
Также она ответила на вопрос журналистов, когда эти нормы будут исключены.
"Когда мы примем весь пакет законопроектов, связанных с возвратом активов, тогда и эти нормы тоже будут исключены".Снежанна Имашева
11 мая 2023 года спикер Сената Маулен Ашимбаев ответил на вопрос журналистов, нужна ли сегодня Канцелярия первого президента. Он отметил, что размеры канцелярии, ее штат сократились.
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