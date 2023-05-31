В Казахстане рассматривают отмену уголовной ответственности за оскорбление Назарбаева

Депутаты Мажилиса Парламента Казахстана рассматривают проект закона, который исключает статью, предусматривающую уголовную ответственность за публичное оскорбление чести и достоинства первого президента РК Нурсултана Назарбаева, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в пресс-службе Министерства юстиции РК:

"В рамках инициированного депутатами Парламента РК законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов" из Уголовного кодекса планируется исключить статьи 373 и 374, предусматривающие уголовную ответственность за публичное оскорбление и иное посягательство на честь и достоинство первого президента (в также осквернение его изображений, воспрепятствование его законной деятельности), нарушение гарантий неприкосновенности первого президента".

Как уточнили в ведомстве, в настоящее время законопроект находится на рассмотрении в Мажилисе.

Обновлено в 12:24

Председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента РК Снежанна Имашева подтвердила, что "такие поправки в рамках сопутствующего законопроекта к закону о возврате активов есть":

"Есть нормы, которые исключают уголовную ответственность. Но это в рамках той поправки, которую приняли в Конституцию, о том, что исключаются его полномочия. В связи с этим эти поправки уже не имеют силу. В Уголовном кодексе эти статьи уже не нужны, в них нет необходимости, поскольку самого статуса "Елбасы" уже не существует. Поэтому и уголовная ответственность уже не нужна и не применяется".

Также она ответила на вопрос журналистов, когда эти нормы будут исключены.

"Когда мы примем весь пакет законопроектов, связанных с возвратом активов, тогда и эти нормы тоже будут исключены". Снежанна Имашева

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