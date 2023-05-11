Нужна ли сегодня канцелярия Назарбаева, прокомментировал глава Сената

Спикер Сената Маулен Ашимбаев в кулуарах пленарного заседания 11 мая 2023 года ответил на вопрос журналистов, нужна ли нам сегодня канцелярия Первого Президента, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что размеры канцелярии, ее штат сократились.

"В этой связи, судя по бюджету, мы, вероятно, рассматриваем финансовый вопрос. Так что там не столько человек работает, сколько раньше, и сейчас нет больших функций. В западных государствах мы много смотрим на пример США. Там библиотеки, музеи, небольшой аппарат экс-президентов. Это существующая тенденция в развитых государствах в целом. Если президент служит, у него могут быть бумаги и книги, 1-2 помощника. Наверное, у него должны быть люди рядом с ним. Так что здесь мы ничего не находим сами. Это тенденция, существующая в западных странах. Как и прежде, речь не идет об институте, который работает с госорганами, имеет функции, финансовые средства, о которых вы говорили. Канцелярии там сейчас нет. Люди сократились". Маулен Ашимбаев

Спикер Сената добавил, что финансовую сторону вопроса обсудит с Министерством финансов в ближайшее время.

В марте 2023 года вице-министр финансов Даурен Темирбеков сообщал, что бюджет Канцелярии Первого Президента уменьшится на 130 млн в 2023 году.