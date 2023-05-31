Следователю сломали челюсть: в прокуратуре Костанайской области опровергли информацию
Информация, в которой говорилось, что сотрудник районной прокуратуры избил следователя районного отдела полиции, его госпитализировали со сломанной челюстью и сотрясением мозга, была опубликована 29 мая в Telegram-канале egovpress.
"По указанному факту прокуратурой области совместно с Управлением собственной безопасности Департамента полиции области 29 мая 2023 года начато служебное расследование. В ходе проводимой проверки сотрудники прокуратуры Федоровского района и районного отдела полиции, в том числе сам дознаватель и его супруга, отрицают факт происшествия, опубликованного в газете и в социальных сетях".Пресс-служба прокуратуры Костанайской области
В надзорном органе уточнили, что сотрудник районного отдела полиции с 25 мая находится на стационарном лечении в районной больнице по хроническому заболеванию.
"Получение телесных повреждений в виде сломанной челюсти не нашло подтверждение".Пресс-служба прокуратуры Костанайской области
Как отметили в свою очередь в областном департаменте полиции, информация, опубликованная в СМИ о том, что сотрудник полиции Федоровского района получил телесные повреждения в здании прокуратуры, зарегистрирована.
"В порядке ст. 186 УПК РК материал передан по подследственности в областную прокуратуру. В тоже время Управлением собственной безопасности ДП Костанайской области проводится служебное расследование, для проверки данной информации".Пресс-служба ДП Костанайской области
26 мая 2023 года в СКО сотрудник колонии сбил коллегу и вывез его в безлюдное место. По данному факту начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 345 УК РК.