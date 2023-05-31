Следователю сломали челюсть: в прокуратуре Костанайской области опровергли информацию

31 мая 2023 года в прокуратуре Костанайской области опровергли информацию о том, что в Федоровском районе в здании прокуратуры следователю районной полиции сломали челюсть, после чего последний доставлен в больницу, сообщает Zakon.kz.

Информация, в которой говорилось, что сотрудник районной прокуратуры избил следователя районного отдела полиции, его госпитализировали со сломанной челюстью и сотрясением мозга, была опубликована 29 мая в Telegram-канале egovpress.

"По указанному факту прокуратурой области совместно с Управлением собственной безопасности Департамента полиции области 29 мая 2023 года начато служебное расследование. В ходе проводимой проверки сотрудники прокуратуры Федоровского района и районного отдела полиции, в том числе сам дознаватель и его супруга, отрицают факт происшествия, опубликованного в газете и в социальных сетях". Пресс-служба прокуратуры Костанайской области

В надзорном органе уточнили, что сотрудник районного отдела полиции с 25 мая находится на стационарном лечении в районной больнице по хроническому заболеванию.

"Получение телесных повреждений в виде сломанной челюсти не нашло подтверждение". Пресс-служба прокуратуры Костанайской области

Как отметили в свою очередь в областном департаменте полиции, информация, опубликованная в СМИ о том, что сотрудник полиции Федоровского района получил телесные повреждения в здании прокуратуры, зарегистрирована.



"В порядке ст. 186 УПК РК материал передан по подследственности в областную прокуратуру. В тоже время Управлением собственной безопасности ДП Костанайской области проводится служебное расследование, для проверки данной информации". Пресс-служба ДП Костанайской области

26 мая 2023 года в СКО сотрудник колонии сбил коллегу и вывез его в безлюдное место. По данному факту начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 345 УК РК.

