Сотни лошадей напугали жителей Каскелена
Фото: pexels
Казнет удивило видео, на котором по одной из улиц Каскелена перегоняют табун лошадей, сообщает Zakon.kz.
В полиции Алматинской области прокомментировали данное видео.
"Полицейские установили и привлекли к административной ответственности троих граждан. По статье 408 КоАП РК ("За нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных"), а также статье 505 КоАП РК ("За нарушение правил благоустройства территорий")",– отметил пресс-секретарь ДП Алматинской области.
Между тем с нарушителями провели разъяснительную беседу по недопущению впредь подобных фактов.
Ранее 32 лошади сбил грузовой поезд в Акмолинской области.
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