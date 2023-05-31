Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Сотни лошадей напугали жителей Каскелена

Сотни лошадей напугали жителей Каскелена Фото: pexels
Казнет удивило видео, на котором по одной из улиц Каскелена перегоняют табун лошадей, сообщает Zakon.kz.

В полиции Алматинской области прокомментировали данное видео. 

"Полицейские установили и привлекли к административной ответственности троих граждан. По статье 408  КоАП РК ("За нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных"), а также статье 505 КоАП РК ("За нарушение правил благоустройства территорий")",– отметил пресс-секретарь ДП Алматинской области.

Между тем с нарушителями провели разъяснительную беседу по недопущению впредь подобных фактов.

Ранее 32 лошади сбил грузовой поезд в Акмолинской области.

Читайте также

В Шымкенте двое подростков реанимировали наглотавшегося воды ребенка

Следователю сломали челюсть: в прокуратуре Костанайской области опровергли информацию

Наркокурьера в Шымкенте осудили на 10 лет

Карина Мусабаева
Алматинская область Каскелен
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
школа, класс
Директора столичной школы уволили после видеообращения учеников
В Казахстане призовут на воинскую службу офицеров запаса
В Казахстане увеличат набор на воинскую службу офицеров запаса
Обратились к казахстанцам с предупреждением
В ЕНПФ обратились к казахстанцам с предупреждением
Танец дворника умилил казахстанцев
Танец дворника умилил казахстанцев
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления