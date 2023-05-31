Зарплата Никиты Михайлиса в "Металлурге" составит 440 млн тенге

30 мая форвард сборной Казахстана Никита Михайлис подписал контракт с "Металлургом" из Магнитогорска на один год. Зарплата казахстанского хоккеиста в новом клубе составит 80 миллионов рублей (440 800 000 тенге), сообщает Zakon.kz.

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Как передает журналист Михаил Зислис, игрок будет получать в составе российского коллектива 80 миллионов рублей. Плюс 26 млн рублей экс-нападающему "Барыса" будет перепадать за счет бонусов. Ранее некоторые СМИ информировали, что его зарплата составляет 55 млн.







Один из лидеров сборной Казахстана Никита Михайлис отыграл 9 сезонов за астанинский "Барыс", где он был капитаном в прошедшем сезоне. Всего в КХЛ у Никиты Михайлиса 411 матчей и 221 (99+122) очко при показателе полезности "+6", среднем времени на льду 14 минут и 49 секунд и 18.9 сменах за игру.





Никита Михайлис на групповом этапе Чемпионата мира-2023 в Латвии в семи матчах забросил две шайбы и отдал три результативные передачи. Казахстанский форвард присоединился к своему соотечественнику и коллеге по сборной Максиму Мухаметову, который неделю назад перешел в стан двукратных обладателей Кубка Гагарина – "Металлург".