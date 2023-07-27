Никита Михайлис: ХК "Металлург" предложил мне лучшие условия

Как уже известно, лидер хоккейной сборной Казахстана и экс-игрок "Барыса" Никита Михайлис начнет свой новый сезон в составе команды "Металлург" из Магнитогорска, куда перешел недавно из "Барыса", сообщает Zakon.kz.

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В конце прошлого сезона казахстанского хоккеиста сватали в ряд команд КХЛ и даже писали об интересе со стороны НХЛ. Однако Никита Михайлис, который многие годы был на ведущих позициях в "Барысе", выбрал российский коллектив. И за месяц до начала очередного сезона в интервью "СЭ" форвард поделился своими первыми впечатлениями о "Магнитке".

– Вами интересовались многие клубы, почему выбрали "Магнитку"?



– Рассматривали все контракты, и выбрал наилучший вариант для себя. "Металлург" предложил лучшие условия, счастлив, что я здесь.





– Уже несколько лет пишут об интересе к вам из НХЛ.



– Был один вариант, пару недель думал о нем, но контракт не совпадал с моими условиями. А в Магнитогорске меня устроило все. Кормят, тренируют, все шикарно.

– Как отреагировали казахские болельщики на переход в "Металлург"?



– Писали, поддерживали, хотели, чтобы я остался. Но у меня такая профессия, в которой ты должен идти вперед, прогрессировать и стараться быть лучше. На мое место придут новые игроки, как бы сказать, даю дорогу молодым.

– Поединки с "Барысом" будут для вас принципиальными?

– Не знаю, они нескоро. Выйду на лед, тогда, наверное, почувствую это. Пока особо не думал о матчах с "Барысом". Сейчас рабочая атмосфера, тренировки. Привыкаю к новой команде.





Фото: Instagram/hcmetallurg

Начало июля станет для Никиты Михайлиса самым запоминающимся в его карьере. Во-первых, он начал тренировки в составе одного из титулованных хоккейных клубов России. "Металлург" является двукратным обладателем Кубка Гагарина.

Затем 2 июля казахстанский форвард впервые стал отцом. Дочь назвали Мишель. По словам хоккеиста, семья скоро воссоединится в Магнитогорске, куда приедет супруга с новорожденным ребенком.

Тем временем "Металлург" по расписанию чемпионата КХЛ начнет свои выступления в сезоне 2 сентября встречей на выезде против "Автомобилиста" из Екатеринбурга.