Актриса Равшана Куркова ошарашила фанатов неожиданной новостью

Российская актриса театра, кино и дубляжа, продюсер Равшана Куркова сегодня, 31 мая 2023 года, поделилась со своими подписчиками в Instagram неожиданной новостью, сообщает Zakon.kz.

42-летняя актриса рассказала, что стала мамой второй раз.

"Сегодня последний день очень важной для меня весны и хочу, наконец, поделиться своей большой радостью – в марте я родила Гаспару (первый ребенок. – Прим. ред.) сестренку. Пусть любви в этом мире будет больше", – написала Равшана Куркова.

Своей радостью актриса поделилась под серией архивных фотографий и видео в интересном положении.

Новостью о рождении дочери Куркова ошарашила своих фанатов и фолловеров:

"Уау" Какая круть!"



"Ого! Поздравляю!"

"Доченька – это космос!"



"Ого! Равшана, поздравляю! Как чудесно! Красивых людей должно быть много".



"Какая вы молодец. Красивые женщины должны рожать и оставлять красивое потомство".

"Если бог хочет сделать комплимент женщине, он дарит ей дочь. Самая красивая фигура!"



"Офигеть новость! Аааа! Ну есть же бог на свете! Ура, Равшаночка! Здоровья, любви и счастья! Искренняя радость!"

"Какое счастье! Равшана, как повезло этим замечательным деткам, ведь такая мама у них – сокровище. Здоровья и счастья вашей семье".

"Божечки! Какая радость, какая же ты прекрасная. Поздравляю! Много радости малышке и тебе, и Гаспару, и всем близким".



Равшана Куркова предпочитает не делиться подробностями личной жизни. Общественность узнала, что она впервые стала мамой, по фотографии с годовалым сыном Гаспаром, которую актриса опубликовала 21 августа 2021 года.

Папа первенца Равшаны Курковой – бизнесмен Сергей Амарян.