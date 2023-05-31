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Актриса Равшана Куркова ошарашила фанатов неожиданной новостью

42-летняя Равшана Куркова тайно родила второго ребенка Фото: Instagram/rav_shana
Российская актриса театра, кино и дубляжа, продюсер Равшана Куркова сегодня, 31 мая 2023 года, поделилась со своими подписчиками в Instagram неожиданной новостью, сообщает Zakon.kz.

42-летняя актриса рассказала, что стала мамой второй раз.

"Сегодня последний день очень важной для меня весны и хочу, наконец, поделиться своей большой радостью – в марте я родила Гаспару (первый ребенок. – Прим. ред.) сестренку. Пусть любви в этом мире будет больше", – написала Равшана Куркова.

Своей радостью актриса поделилась под серией архивных фотографий и видео в интересном положении.

Новостью о рождении дочери Куркова ошарашила своих фанатов и фолловеров:

  • "Уау" Какая круть!"
  • "Ого! Поздравляю!"
  • "Доченька – это космос!"
  • "Ого! Равшана, поздравляю! Как чудесно! Красивых людей должно быть много".
  • "Какая вы молодец. Красивые женщины должны рожать и оставлять красивое потомство".
  • "Если бог хочет сделать комплимент женщине, он дарит ей дочь. Самая красивая фигура!"
  • "Офигеть новость! Аааа! Ну есть же бог на свете! Ура, Равшаночка! Здоровья, любви и счастья! Искренняя радость!"
  • "Какое счастье! Равшана, как повезло этим замечательным деткам, ведь такая мама у них – сокровище. Здоровья и счастья вашей семье".
  • "Божечки! Какая радость, какая же ты прекрасная. Поздравляю! Много радости малышке и тебе, и Гаспару, и всем близким".

Равшана Куркова предпочитает не делиться подробностями личной жизни. Общественность узнала, что она впервые стала мамой, по фотографии с годовалым сыном Гаспаром, которую актриса опубликовала 21 августа 2021 года.

Папа первенца Равшаны Курковой – бизнесмен Сергей Амарян.

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