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Актриса Равшана Куркова пришла на мероприятие с мамой

Кинофестиваль, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2024 02:00 Фото: Instagram/rav_shana
13 июля популярная актриса Равшана Куркова и ее мама совместно появились на мероприятии в Москве, сообщает Zakon.kz.

На открытии кинофестиваля Горький Fest 2024 актриса и ее мама вызвали ажиотаж среди фотографов. Одни восхищенно фотографировали Равшану, другие с интересом пытались запечатлеть ее маму. Один из фотографов набрался смелости и вслух попросил разрешения сфотографировать маму сольно. Актриса без возражений отошла на второй план.

Также на своей странице в Instagram актриса разместила фотографии, на которых она позирует с мамой, а также взаимодействует с юными поклонницами.

Мать и дочь, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2024 02:00

Фото: Instagram/rav_shana

Актриса, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2024 02:00

Фото: Instagram/rav_shana

А старшая дочь российского рэпера Джигана и блогера Оксаны Самойловой вышла на первую работу. Экс-певица стала официанткой в ресторане. Медийные родители поспешили сообщить об этом общественности.

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