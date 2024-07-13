Актриса Равшана Куркова пришла на мероприятие с мамой

13 июля популярная актриса Равшана Куркова и ее мама совместно появились на мероприятии в Москве, сообщает Zakon.kz.

На открытии кинофестиваля Горький Fest 2024 актриса и ее мама вызвали ажиотаж среди фотографов. Одни восхищенно фотографировали Равшану, другие с интересом пытались запечатлеть ее маму. Один из фотографов набрался смелости и вслух попросил разрешения сфотографировать маму сольно. Актриса без возражений отошла на второй план.

Также на своей странице в Instagram актриса разместила фотографии, на которых она позирует с мамой, а также взаимодействует с юными поклонницами.

Фото: Instagram/rav_shana

Фото: Instagram/rav_shana

А старшая дочь российского рэпера Джигана и блогера Оксаны Самойловой вышла на первую работу. Экс-певица стала официанткой в ресторане. Медийные родители поспешили сообщить об этом общественности.