МИД: Саммит ШОС в Индии пройдет в онлайн-режиме

Вице-министр иностранных дел Канат Тумыш 31 мая на брифинге в СЦК озвучил ключевые моменты 23 саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Мероприятие пройдет 4 июля в онлайн-режиме, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил Канат Тумыш, принято решение, что 23-й саммит ШОС пройдет в онлайн-формате и главным итоговым документом станет делийская декларация.

По его словам, ожидается также принятие и иных важных решений, которые будут способствовать обеспечению региональной безопасности, культурно-гуманитарных обменов и развитию экономики.

"Особенностью нынешнего саммита станет полноформатное подключение Исламской Республики Иран к деятельности ШОС, которая откроет в нашей части мира новые возможности для многостороннего сотрудничества. Безусловно, расширится зона ответственности ШОС, пространства, которое и ныне уже составляет 2/3 территории Евразии и объединяет порядка 3,5 млрд жителей, что составляет на сегодня уже 45% населения всей Земли", – заявил спикер.

В свою очередь национальный координатор по вопросам деятельности ШОС от РК Мурат Мукушев добавил, что на предстоящем саммите, кроме глав государств-членов ШОС, ожидается также участие президентов стран-наблюдателей – это Беларусь, Иран, Монголия, а также гости председательствующей страны – президент Туркменистана, руководители исполнительных органов ООН, Евразийской экономической комиссии, СНГ, ОДКБ, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и СВМДА.

"На саммите ШОС планируется рассмотреть состояние и перспективы дальнейшего развития многостороннего сотрудничества, определить приоритет и практические меры по наращиванию деятельности ШОС…Ключевым политическим решением саммита станет получением Ираном статуса государства-члена ШОС. В соответствии с процедурой будет подписан меморандум об обязательствах Республики Беларусь в целях получения статуса государства-члена ШОС: данный документ предусматривает присоединение Беларуси к ранее принятым международным договорам, финансовые аспекты вступления и замещение квотных должностей в постоянно действующих органах Организации", – подчеркнул он.

Планируется также принять решение о наделении Алматы статусом туристической и культурной столицы ШОС на 2023-2024 годы.

Отметим, что в июле 2023 года председательство в ШОС перейдет к Казахстану. В 2024 году в Астане планируется провести саммит ШОС.