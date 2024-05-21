"Три силы зла", кибербезопасность, изменение климата – о чем говорил Токаев на встрече с главами МИД стран ШОС

О чем говорил глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с министрами иностранных дел государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 21 мая 2024 года – в материале Zakon.kz.

В выступлении президента было отмечено, что весьма своевременной стала работа по повышению потенциала ШОС в преодолении общих вызовов и угроз. В этом контексте Касым-Жомарт Токаев считает, что в постоянном фокусе сотрудничества организации должна оставаться борьба с так называемыми "тремя силами зла".

"Казахстан неизменно привержен углублению взаимодействия в этом направлении. Практическим шагом здесь станет согласованная вами программа сотрудничества по борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. В свою очередь завершение работы над Антинаркотической стратегией ШОС усилит принимаемые взаимные меры по борьбе с наркоугрозой, включая блокирование каналов финансирования терроризма. Все эти достижения становятся наглядным примером согласованных и конкретных шагов по обеспечению стабильности и безопасности на пространстве организации. Это важно и с точки зрения укрепления позиций в глобальной архитектуре международных отношений, повышения авторитета и роли ШОС в мире", – отметил глава государства.

Президент также затронул вопросы кибербезопасности. Он полагает, что главный акцент в этой работе должен быть сделан на заблаговременном выявлении киберугроз, выработке механизмов обеспечения стабильного функционирования информационной инфраструктуры стран ШОС.

"Пристального внимания заслуживает ситуация в Афганистане. Важно продолжать усилия по предотвращению гуманитарного кризиса в этой стране и созданию условий для долгосрочной стабилизации. Особую актуальность приобретает поддержка инициативы Казахстана по созданию в Алматы Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. Отдельное внимание мы должны уделять вопросу изменения климата. Без неотложных упреждающих мер эта проблема способна ввергнуть нашу планету в драматический период глобальных природных катаклизмов. Экстремальные погодные условия становятся одним из главных мировых вызовов. В этой связи необходимо актуализировать подходы ШОС по борьбе со стихийными бедствиями. Весной этого года Казахстан в полной мере ощутил на себе негативные последствия климатических изменений. Пользуясь случаем, хочу выразить сердечную признательность вашим странам за проявленную солидарность и оказанную помощь во время масштабных беспрецедентных наводнений в Казахстане. Мы высоко ценим эту поддержку", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства сообщил, что предстоящий Астанинский саммит ШОС пройдет под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога – стремление к устойчивому миру и развитию".

"Данная повестка в полной мере отражает одну из главных целей Шанхайской организации – обеспечение мира, безопасности и стабильного развития в регионе. Большие ожидания в этом контексте возлагаются на Совет министров иностранных дел. Уверен, результаты вашей работы будут способствовать успешному проведению предстоящего заседания Совета глав государств ШОС в Астане", – сказал лидер Казахстана.

О том, как прошла встреча Касым-Жомарта Токаева с министрами иностранных дел государств – членов ШОС, можете узнать по ссылке.