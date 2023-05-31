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Перекуры копятся в одну дополнительную неделю отдыха – исследование

курение перерыв Фото: pixabay
Данные Национальной статистической службы Великобритании (ONS) показывают, что 52% курильщиков несколько раз в день отрываются от работы, чтобы выкурить сигарету или вейп. Опрошенные заявили, что они проводят на улице до 20 минут, сообщает Zakon.kz.

Если суммировать все это время, то получится довольно продолжительный перерыв, проведенный вне рабочего места. Все это время в совокупности составляет примерно 39 часов за целый год.

Если разделить это время на рабочие дни, то курильщики получают шесть дополнительных выходных в год. Примерно 6,6 млн человек в Великобритании курят или вейпят.

Мужчины в Великобритании курят больше, чем женщины: 15% мужчин и 12% женщин выходят на перекур.

Согласно отчету ONS, больше всего курит поколение Z, за ним следуют бэби-бумеры. Миллениалы курят меньше всех.

"Интересно видеть, что значительная часть курильщиков в Великобритании все еще находит дополнительное в свободное от работы время, чтобы насладиться сигаретой, причем некоторые тратят на это 20 минут и более каждый день".Руководитель отдела внешних связей производителя табачных изделий "Haypp" Маркус Линдблад

Ранее в Минздраве Казахстана высказали свою позицию по вейпам. 

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