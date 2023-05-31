Врачи Алматы удалили у новорожденной гигантскую опухоль
Фото: пресс-служба УОЗ Алматы
Алматинские врачи удалили у новорожденной опухоль гигантских размеров – лимфангиому. Как рассказали Zakon.kz в Управлении общественного здравоохранения города, малышка родилась недоношенной весом 2,495 грамма.
Врачи отметили, что врожденная опухоль образовалась в правой подмышечной области и привела к серьезным последствиям для здоровья. Специалисты диагностировали дыхательную и сердечно-сосудистую недостаточность, нарушение кровообращения I степени. Опухоль мешала нормальному функционированию систем организма малышки.
"На момент рождения состояние ребенка оценивалось как крайне тяжелое. В сопровождении неонатальной бригады малышку доставили из родильного дома в Центр детской неотложной медицинской помощи Алматы".Пресс-служба УОЗ Алматы
Две недели персонал детской неотложки боролся за жизнь малышки.
Хирург Жалгас Куниязов озвучил диагноз – лимфангиома больших размеров подмышечной области справа размерами 12 на 17 сантиметров.
"Недоношенность – 34 недели. Ребенок был доставлен на ИВЛ. После полной подготовки ребенка мы провели операцию по иссечению лимфатической структуры. Операция длилась 75 минут. Она прошла успешно".Жалгас Куниязов
В январе 2023 года стало известно, что в Алматы врачи выходили новорожденного весом 510 грамм.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ