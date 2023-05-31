Первый в Южной Корее законопроект об однополых браках направили в парламент

Законодатели Южной Кореи предложили первый в стране законопроект об однополых браках, что было названо гражданскими группами определяющим моментом в борьбе за равноправие, сообщает Zakon.kz.

Законопроект о брачном равноправии, предложенный Чан Хё Ён из оппозиционной партии "Справедливость" и поддержанный 12 законодателями от всех основных партий, направлен на внесение изменений в Гражданский кодекс страны, чтобы включить лиц одного пола в брак, сообщает The Guardian.



Этот законопроект вряд ли пройдет, но он является частью трио законопроектов, которые, как ожидается, усилят давление на правительство с целью расширить понятие семьи за пределы традиционных критериев. Два других законопроекта касаются гражданских союзов и ЭКО для незамужних женщин.

Южная Корея не признает гражданские однополые партнерства. Конституция гласит, что брак и семья должны создаваться "на основе достоинства личности и равенства полов". Это положение обычно рассматривается как ограничение брака союзом пар противоположного пола.

Прошлые попытки предоставить законные права однополым парам вызывали противодействие со стороны религиозных групп, которые утверждали, что такие шаги приведут к "легализации гомосексуализма". Этот же аргумент использовался для блокирования антидискриминационного законодательства.



Поскольку Южная Корея сталкивается с надвигающимся демографическим кризисом, включая рекордно низкий уровень рождаемости, все чаще звучат призывы пересмотреть понятие семьи.



При нынешней администрации президента Юн Сук Ёля были отменены попытки расширить это определение, включив в него сожительствующие пары или семьи, состоящие из одного человека.