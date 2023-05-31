Минпросвещения: Целесообразность продления учебного года анализируют эксперты

Министр просвещения Казахстана Гани Бейсембаев рассказал, что сейчас эксперты изучают, насколько формат с продлением учебного года оправдал себя, сообщает Zakon.kz.

На вопросы журналистов министр отвечал на выездном заседании Управляющего комитета Проектного офиса по развитию Национальной системы квалификаций.

"Сейчас эксперты над этим работают (изучение целесообразности продления учебного года. – Прим. ред.). После завершения они представят определенный анализ. Давайте будем ждать мнения экспертов". Гани Бейсембаев

В министерстве сообщали, что ведут проверку школ, раньше времени завершивших учебный год. Однако ее результатами Гани Бейсембаев поделиться не захотел.

"Здесь в первую очередь все педагоги школ знают, что есть календарно-тематический план, который утверждается в сентябре. И каждый педагог планирует уже в сентябре свои часы, темы предмета. Есть определенные жалобы и выявленные нарушения календарно-тематического плана. Это недопустимо. Давайте потом встретимся". Гани Бейсембаев

Министр рассказал, что 1 июня посетит Центр поддержки детей и одну из столичных школ, однако какую именно, пока держит в секрете, чтобы не нарушить эффект внезапности.

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