Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Что нужно знать о путешествии с ребенком на поезде

Что нужно знать о путешествии с ребенком на поезде Фото: Zakon.kz
В Казахстан темир жолы разъяснили порядок проезда детей в поездах, сообщает Zakon.kz.

Проезд детей в поездах не старше 7 лет осуществляется бесплатно без предоставления отдельного места.

"Для занятия отдельного места ребенком до 7 лет необходимо приобретать детский билет. Если детей до 7 лет двое или более, также необходимо купить детский проездной документ, – рассказали в пресс-службе "Казахстан темир жолы".

Как отметили в компании, для детей от 7 до 15 лет действует скидка в размере 50% от стоимости взрослого билета. Для детей старше 15 лет оформляются проездные документы, как для взрослых.

Какие документы нужны для приобретения детского билета

Для покупки детского билета необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность: свидетельство о рождении ребенка или паспорт.

Свидетельство о рождении ребенка или его нотариально заверенную копию вместе с билетом нужно предъявить проводнику при посадке в поезд.

Как отправить ребенка на поезде без сопровождения

Детям до 15 лет путешествовать в поезде можно только в сопровождении взрослого.

"Если ребенок едет в поезде с пассажиром, не являющимся его законным представителем, то необходимо предъявлять нотариально заверенную доверенность на его сопровождение", – говорится в сообщении. 

Дети старше 15 лет могут путешествовать на поезде без сопровождения взрослых при наличии доверенности, удостоверенной нотариально, от его законного представителя.

Предъявление доверенности не требуется в случае личного присутствия законного представителя ребенка при посадке в пассажирский поезд или в пути следования.

Ранее санврачи дали рекомендации родителям, отправляющим детей в оздоровительный лагерь.

Читайте также

Как бросить курить: памятка от врача

Гороскоп для всех знаков зодиака на последний день весны

Три микроэлемента, которые теряет организм во время диеты

Анастасия Стативкина
Интересное Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
школа, класс
Директора столичной школы уволили после видеообращения учеников
В Казахстане призовут на воинскую службу офицеров запаса
В Казахстане увеличат набор на воинскую службу офицеров запаса
Обратились к казахстанцам с предупреждением
В ЕНПФ обратились к казахстанцам с предупреждением
Что изменится в жизни казахстанцев в июня 2023 года
Что изменится в жизни казахстанцев с июня 2023 года
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления