Что нужно знать о путешествии с ребенком на поезде

В Казахстан темир жолы разъяснили порядок проезда детей в поездах, сообщает Zakon.kz.

Проезд детей в поездах не старше 7 лет осуществляется бесплатно без предоставления отдельного места.

"Для занятия отдельного места ребенком до 7 лет необходимо приобретать детский билет. Если детей до 7 лет двое или более, также необходимо купить детский проездной документ, – рассказали в пресс-службе "Казахстан темир жолы".

Как отметили в компании, для детей от 7 до 15 лет действует скидка в размере 50% от стоимости взрослого билета. Для детей старше 15 лет оформляются проездные документы, как для взрослых.

Какие документы нужны для приобретения детского билета

Для покупки детского билета необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность: свидетельство о рождении ребенка или паспорт.

Свидетельство о рождении ребенка или его нотариально заверенную копию вместе с билетом нужно предъявить проводнику при посадке в поезд.

Как отправить ребенка на поезде без сопровождения

Детям до 15 лет путешествовать в поезде можно только в сопровождении взрослого.

"Если ребенок едет в поезде с пассажиром, не являющимся его законным представителем, то необходимо предъявлять нотариально заверенную доверенность на его сопровождение", – говорится в сообщении.

Дети старше 15 лет могут путешествовать на поезде без сопровождения взрослых при наличии доверенности, удостоверенной нотариально, от его законного представителя.

Предъявление доверенности не требуется в случае личного присутствия законного представителя ребенка при посадке в пассажирский поезд или в пути следования.

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