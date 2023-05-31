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Законодательство РК

Дуйсенова: Казахстану грозит повышение уровня безработицы и бедности

Казахстан безработица бедность Фото: пресс-служба правительства РК
Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова на выездном заседании Управляющего комитета Проектного офиса по развитию Национальной системы квалификаций заявила о риске повышения уровня безработицы в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

По словам министра, сегодняшний рынок труда находится перед серьезными вызовами: снижаются темпы создания рабочих мест, а из тех, что создаются, 46% – в низкопродуктивных секторах с доминированием государства. В сложившейся ситуации почти половина работников формального сектора являются низкооплачиваемыми.

"Также необходимо учитывать демографическое давление с учетом ежегодного выхода на рынок труда порядка 300-400 тыс. молодых людей и существующие региональные дисбалансы. Более того, международными экспертами ОЭСР отмечается низкая вовлеченность взрослого населения в Казахстане в непрерывное образование – только 17%, при этом данный показатель в странах ОЭСР составляет 47%. В итоге это может привести к росту безработицы и бедности, оттоку кадров и снижению потенциала человеческого капитала, что в свою очередь повлечет социальную нестабильность".Тамара Дуйсенова

По ее мнению, решением проблем, связанных с развитием человеческого капитала, станет национальная система квалификаций, которая нацелена на усиление взаимосвязи рынка труда и системы подготовки кадров. Роль государства заключается в определении потребности в кадрах с помощью таких инструментов, как форсайт и прогноз. Работодателям при помощи разработки отраслевых рамок квалификаций и профессиональных стандартов необходимо обозначить, с какого уровня квалификацией, какими знаниями, умениями и навыками им требуются специалисты.

"С учетом обозначенных требований и потребности рынка труда граждане осуществляют выбор профессии для последующего обучения. При выходе на рынок труда специалисту предоставляется возможность пройти независимую оценку и тем самым подтвердить свою квалификацию для дальнейшего трудоустройства. В результате мы получаем квалифицированного специалиста, используя НСК. Эта реформа позволит "преобразовать" результаты обучения в практический опыт выпускников".Тамара Дуйсенова

Сейчас в Мажилисе находится законопроект "О профессиональных квалификациях". Внедрение всей "цепочки" НСК, по словам министра, приведет к трансформации:

  • работодателя от обычного потребителя к главному заказчику системы подготовки кадров;
  • организаций образования от обучающих центров в центры компетенций;
  • центров сертификации в центры оценки квалификации, навыков граждан, а также профессиональных стандартов и образовательных программ;
  • миссии государства от управления процессом в координатора системного взаимодействия рынка труда и образования.

Заседание проходило под председательством заместителя премьер-министра Алтая Кульгинова. Он перечислил ряд проблем, которые сегодня стоят перед рынком труда:

  • низкое качество имеющихся кадров;
  • работодатели заинтересованы в получении квалифицированных кадров, но сами не спешат повышать квалификацию работников, занятых на их производстве;
  • низкий уровень знания у выпускников организации образования.
"Эти проблемы скажутся в целом на конкурентоспособности экономики страны. Мировой опыт показывает необходимость переформатирования системы образования с участием работодателей".Алтай Кульгинов

В мероприятии также участвовали депутаты. Он их призвал поддержать законопроект "О профессиональных квалификациях".

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