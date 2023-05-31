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Выпускники в Жанаозене нарушили ПДД и попали на видео

Нарушили ПДД и попали на видео Фото: кадр из видео
Несколько выпускников в Мангистауской области в порыве радости излишне бурно праздновали окончание школы. Нарушив ПДД, они еще и сняли это на видео, сообщает Zakon.kz.

Мониторившие соцсети полицейские увидели эти кадры и привлекли нарушителей к ответственности.

"Так, пассажиры автомобиля марки Daimler Chrysler допустили нарушение, не пристегнув ремень безопасности. Сотрудниками роты патрульной полиции УП города Жанаозена установлена личность водителя данного автомобиля, в отношении которого составлен протокол по ч. 2 ст. 593 КоАП РК. А водитель транспортного средства Mercedes Benz E 320 совершил сразу два правонарушения. Он нарушил требования, предусмотренные статьей 614 Административного кодекса, и умышленно препятствовал другим участникам дорожного движения при управлении транспортным средством. К ответственности по данной статье привлечен 21-летний гражданин". Пресс-служба ДП Мангистауской области

Кроме того, установлено, что пассажиры на заднем сиденье данной автомашины не пользовались ремнем безопасности, составлен протокол по ч.3 ст. 593 КоАП РК.


В рамках закона по данной статье также был привлечен к ответственности и оштрафован водитель автомобиля марки BMW 5251. Его пассажиры высовывались из окна.

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