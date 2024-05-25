Наглая езда кортежа с выпускниками попала на видео в Алматы
По информации Департамента полиции Алматы, кортеж из 12 автомашин двигался в микрорайоне "Коктобе".
На видео видно, как молодые люди высовываются из окон люков транспортных средств и мешают другим участникам движения. Наглую езду кортежа зафиксировали системы видеонаблюдения города.
"Учитывая опыт прошлых лет, в этом году строевые подразделения полиции Алматы усилили профилактическую и праворазъяснительную работу. Как ранее сообщали, заблаговременно на базе полиции была проведена встреча с руководителями фирм автомобильного проката. Грубые нарушения ПДД пресечены. Указанный кортеж был задержан сотрудниками специализированного батальона", – сообщил начальник Управления местной полицейской службы ДП города Алматы полковник полиции Серик Шумаев.
По его словам, в отношении водителей составлены 84 административных протокола за нарушения правил перевозки пассажиров, непристегнутый ремень безопасности, использование СГУ, управление ТС с подложным госномером, нарушения правил маневрирования, создание аварийной ситуации. 12 автомашин водворены на специализированную штрафную стоянку.
Ранее сообщалось о другом происшествии. Драка между выпускниками 25 мая произошла в селе Боранкул (бывший Опорный) Бейнеуского района Мангистауской области. Задержаны и доставлены в полицию 47 несовершеннолетних участников потасовки.