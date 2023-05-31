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В Уральске прошел фестиваль фольклорных детских коллективов "Гүлдене бер, сүйікті Ақжайығым!"

Прошел в Уральске Фото: пресс-служба акимата ЗКО
В этом году традиционный областной фестиваль фольклорных детских коллективов отмечает свой 10-летний юбилей, и ему присвоено имя основателя, первого председателя ЗКО ОО "Центр русской культуры", почетного жителя города Уральска Сергея Погодина, сообщает Zakon.kz.

Впервые в программе фестиваля приняли участие два коллектива: ансамбль домбристов школы-гимназии №34 им. А. Тайманова (руководитель Г. Агдаутова) и фольклорный детский ансамбль ложкарей "Полынушка" из села Переметное района Байтерек. Художественный руководитель ансамбля Татьяна Ефремова сама играет на баяне и поет вместе со своими воспитанниками частушки, прибаутки и заклички. Яркими красками программу фестиваля украсили ансамбли "Мұра" (руководитель Г. Балабина), "Барт" (руководитель З. Алиева), чечено-ингушского объединения "Вайнах", народного танца "Фантазия" (руководитель С. Рамазанова), фольклорные – "Яикские казачата" (руководитель Г. Вологина), "Скоморохи" (руководитель С. Абрамова), вокальный – "Шаттык" (руководитель Н. Кроитор). Сольные номера представили Лина Хасуева, исполнившая песню "Қазақстан – қыран дала", и дуэт Луизы Сайпиевой и Миланы Ахмедшиной с татарской песней "Шаулый урман".


Прошел в Уральске

Фото: пресс-служба акимата ЗКО


"Все коллективы интернациональные, что так же подтверждает известный постулат о том, что культура не имеет границ и одинаково интересна людям разных национальностей и возрастов. Хочется поблагодарить всех участников, их руководителей и родителей за поддержку нашего фестиваля, за то, что наше Приуралье процветает благодаря их неравнодушию и таланту", – отметил председатель объединения "Центр русской культуры" Сергей Быков.


Прошел в Уральске

Фото: пресс-служба акимата ЗКО


В программе фестиваля приняли участие казахские, русские, украинские, татарские, чеченские, казачьи и другие фольклорные детские коллективы из Уральска и Западно-Казахстанской области.

"Вековые традиции дружбы, исторические и культурные вехи этносов, проживающих в Приуралье, воплощаются в творчестве новых поколений участников фестиваля. В Казахстане созданы все условия для сохранения языков, самобытности и традиций всех этносов, и фестиваль еще раз демонстрирует эту уникальность, ведь здесь выступили дети всех этнокультурных объединений, показывая культуру своего народа", – добавила руководитель ансамбля "Бард" Залина Алиева.


Прошел в Уральске

Фото: пресс-служба акимата ЗКО


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