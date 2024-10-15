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Международный фестиваль народного фольклора объединил мастеров из Казахстана и России

XXII Международный фестиваль русского традиционного фольклора, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2024 11:16 Фото: Zakon.kz/Кира Мороз
В течение двух дней во Дворце дружбы-Центре общественного согласия в Восточном Казахстане царила атмосфера праздника, наполненная звуками фольклорных мелодий и яркими красками ремесел. Здесь проходил XXII международный фестиваль русского традиционного фольклора, сообщает Zakon.kz.

Горожане с удовольствием посещали мастер-классы, учились петь, танцевать, ткать, а также пробовали свои силы в росписи по дереву.

Местные жители делились своими впечатлениями, отмечая, что фестиваль стал настоящим праздником культуры. Одна из посетительниц призналась, что впервые попробовала ткать и была поражена, насколько это сложное и захватывающее занятие.

"Когда ты работаешь с нитью, кажется, будто возвращаешься в прошлое, когда каждое изделие создавалось вручную и требовало огромного мастерства", рассказала жительница Усть-Каменогорска Ирина Платова.
XXII Международный фестиваль русского традиционного фольклора, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2024 11:16

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

Участник из Павлодарской области Сергей Князев поделился своими впечатлениями, вспоминая, как его мужской фольклорный ансамбль казачьей песни уже в третий раз принимал участие в этом фестивале.

"Каждый раз мы уезжаем с новыми впечатлениями. Организация мероприятий всегда на высшем уровне, уже многих участников знаем, приезжаем сюда как к старым друзьям. Я очень надеюсь, что молодое поколение будет бережно хранить свои корни и продолжать изучать фольклор", отметил он.
XXII Международный фестиваль русского традиционного фольклора, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2024 11:16

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

Елена Бабина из ансамбля "Кержачки" рассказала о своем трепетном отношении к народному творчеству.

XXII Международный фестиваль русского традиционного фольклора, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2024 11:16

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

"Мои родители и родители мужа всегда пели. Я выросла в этой атмосфере и сейчас стараюсь передать молодежи подлинное звучание наших песен, чтобы они почувствовали ту самую оригинальность и глубину", рассказала Елена Бабина.
XXII Международный фестиваль русского традиционного фольклора, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2024 11:16

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

Она подчеркнула, что такие знания не всегда можно получить из интернета или СМИ, поэтому важно передавать их лично, от сердца к сердцу. Особый интерес вызвали мастер-классы народных умельцев. Ольга Рудаенко из Алтайского края делилась секретами ткачества.

"На нашем мастер-классе мы создаем подставки под стаканы из вязи и хлопка. Это работа для терпеливых, но результат того стоит — каждая вещь получается уникальной, не похожей ни на какую другую", отметила мастер.
XXII Международный фестиваль русского традиционного фольклора, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2024 11:16

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

Она добавила, что ремесло помогает не только освоить новые навыки, но и погружает в атмосферу прошлого, когда вещи создавались с любовью и вниманием к деталям.

XXII Международный фестиваль русского традиционного фольклора, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2024 11:16

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

Мастер по изготовлению елочных игрушек, Любовь Острова, рассказала, как создаются ее изделия.

"Я использую вату и клей ПВА, чтобы фигурки выглядели прочными и долговечными. Вдохновение я черпаю из деревенской тематики, поэтому мои игрушки всегда в традиционном стиле, что привлекает любителей народного искусства", рассказала Любовь Острова.
XXII Международный фестиваль русского традиционного фольклора, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2024 11:16

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

Фестиваль "Беловодье" стал для Усть-Каменогорска не просто культурным событием, а праздником, который помог горожанам прикоснуться к живой традиции. Каждый, кто побывал на мероприятии, смог не только увидеть красоту народного искусства, но и поучаствовать в его создании, ощутив себя частью большого культурного наследия.

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