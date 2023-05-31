Неудачный запуск спутника КНДР прокомментировали в МИД Казахстана

31 мая КНДР запустила баллистическую ракету для вывода на орбиту космического спутника, но ракета упала в море. В пресс-службе Министерства иностранных дел Казахстана прокомментировали событие, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве рассказали, что Казахстан внимательно следит за развитием ситуации вокруг северокорейской ядерной программы.

"Испытания ядерного оружия и запуски баллистических ракет оказывают негативное воздействие на процесс ядерного разоружения и несут угрозу безопасности как в региональном, так и глобальном масштабе. Казахстан, присоединившийся к Договору о нераспространении ядерного оружия в качестве безъядерного государства, последовательно выступает за ужесточение международного режима нераспространения оружия массового уничтожения", – отметили в пресс-службе Министерства иностранных дел РК.

Кроме того, как пояснили в ведомстве, очередной запуск ракеты КНДР не может быть расценен иначе как нарушение резолюций Совета Безопасности ООН.

"Призываем северокорейские власти строго придерживаться требований СБ ООН", – заявили в министерстве.

Запуск баллистической ракеты для вывода на орбиту ее первого космического спутника произошел в среду, но закончился неудачей. В результате чего, как сообщили государственные СМИ Северной Кореи, ракета-носитель и полезная нагрузка упали в море. При этом южнокорейские военные заявили, что восстановили части ракеты-носителя.

По информации государственного информационного агентства ЦТАК, новая ракета-носитель "Чоллима-1" для запуска спутника потерпела неудачу из-за нестабильности в двигателе и топливной системе.

Стоит отметить, что этот полет стал шестой попыткой государства, обладающего ядерным оружием, запустить спутник и первой с 2016 года. Предполагалось, что он выведет на орбиту первый северокорейский спутник-шпион.

Событие вызвало переполох в соседних Южной Корее и Японии. После инцидента жителей некоторых районов даже эвакуировали, но затем все уведомления были отозваны без каких-либо сообщений об опасности или причиненном ущербе.

Министр иностранных дел Республики Корея Пак Чжин сейчас находится с визитом в Казахстане. По информации МИА "Казинформ", сегодня он сделал заявление после пуска баллистической ракеты большой дальности под предлогом "запуска спутника" Корейской Народно-Демократической Республики.

Официальный визит в Казахстан министра иностранных дел Республики Корея Пак Чжин продлится до 1 июня.