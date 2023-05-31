Память жертв политических репрессий почтили в ЗКО

Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев принял участие в возложении цветов к памятнику жертвам политических репрессий. Представители ДУМК по ЗКО и Уральской Епархии молитвами почтили память невинно пострадавших и расстрелянных, сообщает Zakon.kz.

Соотечественники стали жертвами сталинских репрессий. Также вспомнили о миллионе погибших от голодомора 20-30-х годов.

Фото: пресс-служба акимата области

Памятник жертвам политических репрессий был построен на городском кладбище, на месте братского захоронения, где нашли свое последнее пристанище 32 земляка, расстрелянных без суда и следствия. Каменная стела и улетающие журавли с простреленными крыльями символизируют трагические судьбы тысяч погибших невинных людей.

По историческим данным, с 1927 по 1953 год в Казахстане были репрессированы свыше 125 тысяч человек, 25 тысяч из них были приговорены к высшей мере наказания – расстрелу. На территории Советского Союза в те годы располагались 953 лагеря, из них 20 лагерей находились в Казахстане.

"В те страшные годы в числе невинно осужденных и репрессированных были такие видные государственные и политические деятели, как Алихан Букейханов, Ахмет Байтурсынов, Мухамеджан Тынышпаев, Миржакып Дулатулы, Турар Рыскулов, Магжан Жумабаев, Сакен Сейфуллин, Ильяс Жансугуров, Беимбет Майлин, Санжар Асфендияров и многие другие. Необходимо помнить о страшных годах в истории страны и чтить память тех, кто погиб в то время, чтобы не допустить таких чудовищных ошибок в будущем", – отметил аким области Нариман Турегалиев.

По данным историков, репрессии приобрели массовый характер в связи с принудительной коллективизацией и ускоренной индустриализацией 20-30-х годов прошлого столетия. Начавшийся вслед за этим голод стал причиной возмущения казахской интеллигенции, что в свою очередь повлекло за собой репрессии в отношении казахов со стороны большевистской власти. Точное количество погибших от голода до сих пор неизвестно.

Фото: пресс-служба акимата области

Спасаясь от голода и репрессий, часть казахов откочевала в Китай, Монголию, Иран, Афганистан, Кыргызстан. По историческим данным, Казахстан в то время лишился до 48% коренного населения. Как известно, репрессии применялись не только к отдельным личностям и семьям, но и к целым народам. В результате принудительной депортации в Казахстане оказались корейцы, народы Кавказа, немцы, поляки.

В 1997 году указом президента Республики Казахстан 31 мая стал Днем памяти жертв политических репрессий и голода.

В Алматы также состоялись мероприятия, приуроченные ко Дню памяти жертв политических репрессий.