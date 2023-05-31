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Юлия Путинцева шагнула в третий круг "Ролан Гаррос"

Шагнула в третий круг "Ролан Гаррос" Фото: ktf.kz
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева сенсационно обыграла 19-ю ракетку мира китаянку Чжэн Циньвэнь, что позволило теннисистке пройти в третий круг турнира "Ролан Гаррос", сообщает Zakon.kz.

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Как пишет ФТК, встреча, длившаяся 2 часа и 26 минут, завершилась победой Юлии со счетом 6:3, 4:6, 6:2. По ходу игры Путинцева один раз подала навылет и реализовала семь брейк-поинтов из 13-ти (54%).

Следующая соперница Путинцевой определится в матче между американкой Слоан Стивенс и россиянкой Варварой Грачевой.

Ранее Путинцева одолела бельгийскую теннисистку Марину Заневскую.

Константин Вноровский
Франция
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